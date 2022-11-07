Всі розділи
ГоловнаМіжнародні організаціїЄСНазвано дату приєднання до Шенгену одразу 3-х нових країн
Міжнародні організаціїЄСТуризм

Названо дату приєднання до Шенгену одразу 3-х нових країн

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо дату приєднання до Шенгену одразу 3-х нових країн

Графік ухвалення рішення про приєднання до зони Шенгену відразу трьох нових країн – Болгарії, Хорватії та Румунії, оголосила Чехія, яка головує в Раді Європейського союзу. Рішення має бути ухвалене на початку наступного місяця — за листопад мають відбутися дві європейські зустрічі, а остаточне рішення буде ухвалено 1 грудня.

Місцеві депутати Європарламенту заявляють, що Чехія вже озвучила свої «вітання з успішним завершенням контрольних візитів щодо Шенгенських умов» у цих країнах. Також представлено календар ухвалення рішення про приєднання Румунії, Болгарії та Хорватії до єдиного європейського простору. Нагадаємо, що Болгарія та Румунія виконали всі технічні умови з 2011 року, але процес ще не завершено.

Не факт, що все пройде гладкою і зараз. Так, законодавці Нідерландів представили резолюцію, яка закликає уряд країни не робити незворотних кроків щодо приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену. Причиною є необхідність «проведення подальших розслідувань прикордонного контролю та зниження корупційної злочинності в обох цих балканських країнах».

Втім, депутати Європарламенту продовжують закликати країни ЄС якнайшвидше допустити Болгарію та Румунію — бажано до кінця цього року та забезпечити «скасування перевірок людей на всіх внутрішніх кордонах для цих двох країн протягом наступного року».

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропасанкціїПоради туристамАвіаперельотикурйозздоров'я

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму