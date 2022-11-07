Названо дату приєднання до Шенгену одразу 3-х нових країн

Графік ухвалення рішення про приєднання до зони Шенгену відразу трьох нових країн – Болгарії, Хорватії та Румунії, оголосила Чехія, яка головує в Раді Європейського союзу. Рішення має бути ухвалене на початку наступного місяця — за листопад мають відбутися дві європейські зустрічі, а остаточне рішення буде ухвалено 1 грудня.

Місцеві депутати Європарламенту заявляють, що Чехія вже озвучила свої «вітання з успішним завершенням контрольних візитів щодо Шенгенських умов» у цих країнах. Також представлено календар ухвалення рішення про приєднання Румунії, Болгарії та Хорватії до єдиного європейського простору. Нагадаємо, що Болгарія та Румунія виконали всі технічні умови з 2011 року, але процес ще не завершено.

Не факт, що все пройде гладкою і зараз. Так, законодавці Нідерландів представили резолюцію, яка закликає уряд країни не робити незворотних кроків щодо приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену. Причиною є необхідність «проведення подальших розслідувань прикордонного контролю та зниження корупційної злочинності в обох цих балканських країнах».

Втім, депутати Європарламенту продовжують закликати країни ЄС якнайшвидше допустити Болгарію та Румунію — бажано до кінця цього року та забезпечити «скасування перевірок людей на всіх внутрішніх кордонах для цих двох країн протягом наступного року».