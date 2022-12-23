Міжнародна рада аеропортів Європи: відновлення авіарейсів знову відкладено, названо нові терміни

У прогнозах з приводу того, коли авіарейси будуть відновлені в повному обсязі, взяли гору песимісти. Все знову зсунуто за тимчасовою шкалою і названо нові терміни: тепер Міжнародна рада аеропортів (ACI) Європи прогнозує, що повне відновлення пасажирських авіаперевезень до ЄС очікується не раніше 2025 року.

«Пасажиропотік наступного року скоротиться на 9% порівняно з 2019 роком, а повне відновлення відкладено. до 2025 року замість 2024 року», – заявили експерти, коментуючи попередній прогноз. Крім того, гендиректор ACI Europe Олів’є Янковець заявив, що незважаючи на зростання пасажиропотоку, який «різко відновився» з весни минулого року, і в 2023 році авіакомпанії недоотримають близько 220 млн пасажирів, у тому числі туристів. «Пасажирські перевезення досі були дуже стійкими перед геополітичними та економічними перешкодами, що посилюються. Проте тепер ми очікуємо, що відновлення пасажиропотоку відбудеться не раніше 2025 року. Тоді європейські аеропорти нарешті повернуться до того стану, в якому вони перебували до удару пандемії», — заявив він.

Основна причина перегляду прогнозу в песимістичний бік — це «геополітична напруженість», яка продовжуватиме негативний вплив на ринки. Також на вартість авіаквитків у невигідний для туристів бік продовжить «тиснути» інфляція та інші макроекономічні показники. І хоча ситуацію спробують компенсувати частина авіакомпаній, змушених стати «надбюджетними» перевізниками, а також стійкість попиту на відпочинок, поки «виграють» песимісти.

Проте турринок, як завжди, справа оптимістів — навіть пан Янковець окремо наголосив, що деякі ринки, особливо ті, що залежать від туризму, вже наступного року перевищать пасажиропотік, зареєстрований у допандемічний період. А ось решта — постраждають.