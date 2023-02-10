Країни Євросоюзу скоро не ставитимуть штампи у паспорти на кордоні

Громадянам третіх країн, яким дозволено в’їзд до Шенгенської зони, у тому числі з короткостроковою туристичною візою, незабаром не потрібно буде віддавати паспорти прикордонникам для отримання штампу.

Незабаром вся інформація про в’їзд і виїзд до країн Шенгену буде автоматично реєструватися через нову автоматизовану систему. Її збираються протестувати та запустити вже цього року. Система створюється для відстеження мандрівників із третіх країн, які в’їжджають до ЄС, та виявлення осіб, які зловживають перебуванням у ньому.

Система в’їзду/виїзду замінить нинішню систему проставлення штампів у паспортах вручну. “Вона забирає багато часу, не надає надійних даних про перетин кордону і не дозволяє систематично виявляти осіб, які порушують термін перебування в Шенгені”, – йдеться в заяві Комісії ЄС з міграції та внутрішніх справ.

Нововведення дозволить мандрівникам швидше перетинати кордони. При цьому система записуватиме конкретні дані про мандрівників, включаючи їхнє ім’я, відбитки пальців, зображення особи, тип проїзного документа, дату та місце в’їзду, дату та місце виїзду, а також період перебування в Шенгенській зоні.

Крім запуску системи в’їзду/виїзду цього року, влада ЄС повідомила, що вона також планує внести зміни до процесу подання заяви на візу.

Парламент Євросоюзу нещодавно схвалив ідею перевести в онлайн процедуру подання заяви на шенгенську візу. Проект спрямований і на модернізацію самої візи: традиційні наклейки до паспортів відійдуть у минуле, їх замінять цифрові візи.

У Європарламенті наголосили, що, як тільки все буде готове, всі заяви на візи почнуть оброблятися на єдиній платформі, але із зазначенням до консульства якої країни подано документи.