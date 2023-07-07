Хаос повертається? У Європі туристів попереджають, що літо може виявитися „складним“

Цього літа може повернутися хаос в авіаперевезеннях, оскільки авіаційна промисловість попереджає про перевантажені аеропорти, переповнене небо та збільшення часу польоту.

Євроконтроль, організація, що управляє повітряним простором Європи, заявила, що це літо буде „складним“ періодом, оскільки протягом наступних восьми тижнів щодня відбуватиметься близько 33 000 рейсів. Щоп’ятниці, в один з найпопулярніших днів для подорожей, це число може перевищити 34 000. Це на 8% більше, ніж за той же період минулого року.

Але оскільки в піковий літній період інтенсивність повітряного руху продовжує зростати, пасажири можуть зіткнутися з черговим літом затримок, збоїв та скасування рейсів.

Чому на Європу чекає „складне“ літо для авіаперевезень?

Зі збільшенням попиту зростає тиск на галузь, щоб упоратися з поточними проблемами.

Минулого місяця Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) заявила, що попит на авіаперевезення виріс завдяки довірі після пандемії COVID-19. А Європейська комісія з подорожей передбачила високий попит на відпочинок у Європі цього літа.

Євроконтроль сам повідомив, що рекорд за кількістю вильотів літаків в одному аеропорту було побито минулого місяця аеропортом Стамбула – всього було здійснено 1684 рейси.

Різке зростання повітряного руху змусило організацію випустити попередження для ключових міст та регіонів Європи, включаючи Афіни, Барселону, Брюссель, Будапешт та Лондон. У попередженні йдеться про те, що пасажири можуть зіткнутися зі збільшенням часу польоту та значними затримками, оскільки авіакомпанії намагаються уникнути перевантажених районів.

Генеральний директор Євроконтролю Рауль Медіна попередив, що на Європу очікує „складне“ літо. Окрім збільшення кількості рейсів, через війну в Україні на 20 відсотків скоротився повітряний простір, що створює додаткове навантаження.

„Для успішної роботи влітку нам необхідно, щоб кожен зіграв свою роль“, – додав він на засіданні Міжнародної ради аеропортів (ACI) у Барселоні цього тижня.

„Аеропорти мають бути добре укомплектовані, життєво важливо, щоб [авіадиспетчери] забезпечували достатню пропускну спроможність, та щоб авіакомпанії дотримувалися своїх розкладів“.

Де в Європі будуть перевантажені аеропорти?

Згідно з планом Євроконтролю, сім ключових „зональних центрів управління“, які обслуговують повітряний рух на великих ділянках повітряного простору, можуть бути піддані „високому перевантаженню“.

Коли небо завантажено, кількість рейсів, які можуть потрапити до зони керування повітряним рухом, може бути обмежена, щоб запобігти перевантаженню диспетчерів. Авіакомпанії можуть бути змушені літати довшими маршрутами, а посадка – затримуватися, поки авіадиспетчери справляються з переповненістю.

Афіни в Греції, Реймс і Марсель у Франції, ймовірно, будуть торкнутися більшої частини цього літа, стверджує Євроконтроль.

У пікові дні, такі як п’ятниця чи літні вихідні, Будапешт, Варшава та Нікосія також можуть зазнавати „високого навантаження”, попереджає Євроконтроль. У Загребі та Белграді 8 та 15 липня також може спостерігатися високе навантаження.

Лондон, Барселона та Брюссель також отримали аналогічні попередження.

Чи призведуть страйки до проблем в аеропортах Європи цього літа?

Хоча багато причин торішнього літнього хаосу вже усунуто, є деякі „очікувані та несподівані події“, які вплинуть на поїздки. Медіна сказав, що до них належать страйки, погодні проблеми чи військові навчання.

Лише у червні бюджетний перевізник Ryanair був змушений скасувати понад 900 рейсів, переважно, за його словами, через страйки авіадиспетчерів у Франції. Глава IATA Віллі Уолш заявив на щорічних зборах у червні, що перебої в роботі вже “виходять далеко за межі норми для цієї пори року”, оскільки ситуація у Франції порушує транспортне сполучення по всій Європі.

Коли авіадиспетчери оголошують страйк, пріоритет віддається внутрішнім вильотам у Франції та далекомагістральним рейсам, що пролітають над країною. Це може означати повсюдне скасування близькомагістральних рейсів, які проходять над Францією, але не приземляються.

Хоча з подібними ситуаціями легко впоратися поза піковими періодами, влітку впоратися з перебоями буде набагато складніше.