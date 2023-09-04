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Євросоюз планує прийняти до свого складу 10 нових країн

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Євросоюз може прийняти до свого складу 10 нових країн

Євросоюз може ухвалити до свого складу 10 нових країн. Про це заявив глава ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель.

За його словами, спільнота має активізувати підготовку до нового етапу розширення та погодити тимчасові рамки прийняття 10 нових держав. “Визначення певного горизонту, тимчасових рамок прийняття дозволить зосередити зусилля країн ЄС та країн-кандидатів”, – сказав він.

Це перший випадок, коли Брюссель пропонує визначити конкретний графік вступу нових країн до складу Євросоюзу.

Боррель уточнив, що глави МЗС домовилися провести наприкінці вересня зустріч із колегами із країн Західних Балкан для обговорення питань розширення.

Нагадаємо, зараз офіційний статус кандидатів на вступ до ЄС мають Албанія, Туреччина, Північна Македонія, Чорногорія, Сербія, Молдова, Україна та Боснія та Герцеговина.

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