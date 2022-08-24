Європа зіткнулася з найсильнішою за останні 500 років посухою

Європа зіткнулася із найсильнішою за останні 500 років посухою. Про це заявили у прес-службі Єврокомісії.

Європа цього літа пережила кілька хвиль аномальної спеки, що призвело до обмілення річок, у тому числі таких великих, як Рейн, Дунай і Темза, а також лісових пожеж у Португалії, Словенії, Чехії, Албанії, Іспанії та Франції. Низький рівень рік не може забезпечити належну роботу гідроелектростанцій, відсутність вітру не дозволяє вітряним турбінам виробити достатньо енергії. Атомні електростанції мають проблеми з охолодженням систем, що не дозволяє їм працювати на всю міць.

Більш ніж половина території ЄС (64%) перебувають у зонах, де було оголошено попередження чи тривогу через посуху.

Сильно постраждало сільське господарство, у низці країн фермери заявляють про суттєві втрати врожаю.

Синоптики вважають, що сухі та теплі погодні умови у низці західних регіонів та у Середземномор’ї протримаються до листопада.