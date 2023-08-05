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ЄСТуризм

Європа втомилася від туристів: у кількох країнах хочуть обмежити відвідування визначних пам’яток

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Європа втомилася від туристів: у кількох країнах хочуть обмежити відвідування визначних пам'яток

Влада відразу кількох європейських країн заговорила про обмеження для туристів. Після пандемії коронавірусу потік мандрівників настільки великий, що деякі визначні пам’ятки перевантажені, що може призвести до їх пошкодження.

Так, у Греції з 4 вересня планується запровадити квоту на кількість відвідувачів афінського Акрополя. На день сюди пускатимуть не більше 20 тис. осіб. Щогодини в музейний комплекс зможе заходити кілька гостей. Водночас перебування в античному храмі не обмежується, хоча в середньому турист проводить на території близько 45 хвилин. Поки що ліміт введуть у тестовому режимі, але до квітня наступного року правило стане обов’язковим. На той час Мінкульт оцінить ефективність та у разі потреби скоригує систему.

«Очевидно, що туризм є важливим для країни, для всіх нас. Але ми маємо зробити так, щоб вона не зашкодила пам’ятнику», – зазначила міністр культури Ліна Мендоні. Вона також додала, що, швидше за все, подібна практика згодом буде застосована і до інших визначних пам’яток Греції.

У свою чергу, в Італії також прагнуть захистити від гостей деякі визначні пам’ятки. Зокрема, після того, як у Римі один із туристів купався у фонтані Треві, міська рада запропонувала стягувати плату за відвідування об’єкта або встановити спеціальні турнікети. Враховуючи нещодавні інциденти з написанням імен на Колізеї іноземцями, не виключено, що й контроль буде посилено. Крім того, з липня також став платним вхід до римського Пантеону.

У Франції мандрівників просять взагалі відмовитися від відвідування знаменитого монастиря Мон-Сен-Мішель у літній період. Гостям радять приїжджати у міжсезоння, щоб не перевантажувати острів. Щорічно визначну пам’ятку приймає близько 3 млн туристів і третина з них – саме влітку. Крім збитків старовинним спорудам незручності отримують і самі відвідувачі, які не можуть через переповненість об’єкта спокійно оглянути історичну пам’ятку.

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