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ЄС дозволить авіакомпаніям використовувати технології 5G у літаках

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
ЄС дозволить авіакомпаніям використовувати технології 5G у літаках

У Євросоюзі дозволять авіакомпаніям використовувати технології 5G на борту літаків, щоб пасажири могли використовувати інтернет з максимальною швидкістю. Таке рішення було опубліковано на сайті Єврокомісії.

Зазначається, що здійснювати дзвінки та користуватися інтернетом пасажири авіалайнерів могли і раніше (якщо таку послугу надавали авіакомпанії). Але нинішнє рішення ЄК дозволить використати на борту мережі 5G.

Літаки обладнані малопотужними бездротовими точками доступу, які через супутник пов’язують сигнал із повітряного судна з мобільною мережею на землі.

Незабаром пасажири літаків у ЄС зможуть використати свої смартфони на максимумі їхніх можливостей, як і у наземній мобільній мережі 5G, йдеться у повідомленні ЄК.

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