Заповнюваність готелів Хургади різко обвалилася

Фінансова криза в Європі, насамперед у Німеччині, економічна ситуація, що погіршується, і політична напруженість серйозно позначаються на низькому туристичному сезоні в Єгипті. У результаті заповнюваність готелів у Хургаді небачено і різко обвалилася. Як заявив місцевим ЗМІ Самех Ховайдак, член Асоціації інвесторів Червоного моря, кількість туристів у Хургаді нині знизилася від 25 до 30%. Йдеться про період із початку січня до теперішнього часу.

Він зазначив, що Хургада насамперед залежить від вхідного туристичного трафіку з Європи, особливо з Німеччини та скандинавських країн, а також із України та Росії. У результаті економічна ситуація, що погіршується, плюс гостра політична криза, призвели до зниження кількості туристів практично з усіх основних ринків.

Втім, Ховайдак розраховує, що ситуація почне виправлятися вже до середини березня і заповнюваність зросте. А поки що він звернувся із закликом до Управління з просування туризму, повідомивши про необхідність активізувати просування на європейському ринку, особливо на східному та західному, включаючи Велику Британію, Німеччину та Польщу. Також з його слів потрібна участь у всіх основних туристичних виставках у Європі, для залучення максимально можливої кількості туристів.

Також він заявив, що туризм досі намагається «ожити» після пандемії, на що до того ж наклалися наслідки російського вторгнення в Україну та економічної кризи. У результаті туризм потребує «підтримки держави, постійних інвестицій та спільної кооординації» з метою «відновлення вхідного трафіку рівня до пандемії коронавірусу».

Ховайдак також окремо підкреслив, що на даний момент пляжний туризм становить 85% трафіку, що входить до Єгипту, тому на нього варто звертати основну увагу. Однак Єгипет може подати й інші галузі туризму. Зокрема, Міністерство туризму та давнини організувало ознайомчий візит для низки представників великих туроператорів з основних туристичних ринків Єгипту, включаючи Німеччину, Англію, Францію, Польщу, Швейцарію та Іспанію з метою ознайомити їх із «туристично-археологічним» потенціалом Єгипту. Як заявив Амр Ель-Каді, генеральний директор Головного управління з розвитку туризму Єгипту, цей ознайомчий візит проводився «в рамках зусиль міністерства із залучення більшої кількості туристів до Єгипту з різних туристичних ринків».