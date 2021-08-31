USAID вкладатиме мільйони доларів на розвиток туризму в Єгипті

Агентство США з міжнародного розвитку USAID запропонувало 17 мільйонів доларів через Чиказький університет для збереження археологічних пам’яток, розвитку туризму і створення археологічної школи в єгипетському місті Луксор у співпраці з Міністерством туризму і старожитностей, згідно з даними Посольство США в Каїрі.

Посол США в Єгипті Джонатан Коен відвідав об’єкти культурної спадщини, що фінансуються урядом США, і зустрівся з місцевими посадовими особами, партнерами програми і випускниками американських програм обміну в Сохаг і Луксорі 28-29 серпня.

Посол Коен сказав: «Це був продуктивний візит до Верхнього Єгипту – від Червоного і Білого монастирів в Сохаг і храму Мережі I в Абідосі до міста Есна і пам’яток Луксора. Культурна спадщина Єгипту воістину неймовірна, як і величезна гостинність єгипетського народу».

Після відкриття відреставрованого караван-сараю Вакалет ель-Геддаві в Есне з міністром туризму і старожитностей посол Коен зустрівся з випускниками програм обміну, що спонсоруються урядом США, які налагоджують зв’язки між єгиптянами і американцями і роблять позитивний вплив на їх громади за допомогою місцевих проектів.

Посол Коен також відвідав комплекси Мединат Хабу і Луксорський храм. Уряд США виділив 9,6 млн доларів на підтримку проектів культурної спадщини в Мединат-Хабу з 2015 року, включаючи поточний грант USAID в розмірі 6 млн доларів на розвиток цього місця як музею під відкритим небом. Ця робота здійснюється університетом Чикаго, які працюють в Луксорі з 1924 року.

Комплекси Мединат-Хабу і Луксор, а також десятки пам’ятників на обох берегах Нілу також отримали користь від систем зниження рівня грунтових вод, які були встановлені більше десяти років тому. Уряд США виділив 15 мільйонів доларів на будівництво цих систем, які продовжують захищати деякі з найбільш важливих пам’ятників Єгипту.

За останні 25 років уряд США виділив понад 102 мільйонів доларів на збереження і захист більше 85 культурних об’єктів в Єгипті. Цей фонд є частиною 30 мільярдів доларів, які США внесли з 1978 року на підтримку зусиль Єгипту в області розвитку.