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USAID будут вкладывать миллионы долларов в развитие туризма в Египте

США створять археологічну школу у співпраці з Міністерством туризму і старожитностей

Евгений Подольский
la_pet/Pixabay

Агентство США по международному развитию USAID предложило 17 млн долларов за Чикагский университет для сохранения археологических памятников, развития туризма и создание археологической школы в египетском городе Луксор в сотрудничестве с Министерством туризма и древностей, согласно данным Посольство США в Каире.

Посол США в Египте Джонатан Коэн посетил объекты культурного наследия, финансируемых правительством США, и встретился с местными должностными лицами, партнерами программы и выпускниками американских программ обмена в Сохаг и Луксоре 28-29 августа.

Посол Коэн сказал: «Это был продуктивный визит в Верхний Египет — от Красного и Белого монастырей в Сохаг и храма Сети I в Абидосе в город Эсна и памятников Луксора. Культурное наследие Египта поистине невероятная, как и огромное гостеприимство египетского народа ».

После открытия отреставрированного караван-сарая Вакалет эль-Геддави в Эсне с министром туризма и древностей посол Коэн встретился с выпускниками программ обмена, спонсируемых правительством США, которые налаживают связи между египтянами и американцами и оказывают положительное влияние на их общины с помощью местных проектов .

Посол Коэн также посетил комплексы Мединат Хабу и Луксорский храм. Правительство США выделило 9600000 долларов на поддержку проектов культурного наследия в Мединат-Хабу с 2015 года, включая текущий грант USAID в размере 6 млн долларов в развитие этого места как музея под открытым небом. Эта работа осуществляется университетом Чикаго, которые работают в Луксоре с 1924 года.

Комплексы Мединат-Хабу и Луксор, а также десятки памятников на обоих берегах Нила также получили пользу от систем снижения уровня грунтовых вод, которые были установлены более десяти лет назад. Правительство США выделило 15 млн долларов в строительство этих систем, которые продолжают защищать некоторые из наиболее важных памятников Египта.

За последние 25 лет правительство США выделило более 102 миллионов долларов на сохранение и защиту более 85 культурных объектов в Египте. Этот фонд является частью 30 млрд долларов, которые США внесли с 1978 года в поддержку усилий Египта в области развития.

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