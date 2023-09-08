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На єгипетському курорті затонув готель

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На єгипетському курорті затонув готель

Скандал із НП, на перший погляд, що звучить досить кумедно, розслідують у Єгипті. Справа в тому, що, як повідомляє місцева преса, на єгипетському курорті затонув готель. Йдеться, звичайно, про плавучі готелі, що курсують по Нілу, і выдбулося це в Луксорі. При цьому основна проблема в тому, що готель, який майже 13 років простояв без діла, готувалися пустити в експлуатацію і розміщувати на ньому туристів. Але раптово сталося НП.

Як повідомляє єгипетське видання Egypt Independent, голова Центрального управління готельних підприємств Мохамед Амер підтвердив, що готель не мав ліцензії та на ньому не було туристів. Історія розвивалася так: з 2010 року готель-корабель було виведено з експлуатації. Однак нещодавно його власник звернувся до Мінтрансу та Головного управління річкового транспорту Єгипту з проханням про ремонт, щоб готель зміг працювати у майбутньому зимовому сезоні.

В результаті лайнер був піднятий і ремонтувався в одній із спеціалізованих майстерень, схвалених Головним управлінням річкового транспорту. Причому готель пройшов інспекцію в управлінні та 23 серпня власнику дозволили повернути його на воду до отримання решти необхідних ліцензій.

Проте туристам пощастило — НП сталася раніше. Поки плавучий готель був припаркований біля пристані, він незрозуміло нахилився набік, набрав води і осів на дно на пристані, не затонувши повністю.

На єгипетському курорті затонув готель

У результаті соціальними мережами та ЗМІ розійшлося відео із «затонулим готелем». А Головне управління річкового транспорту заявило, що очікує на розслідування прокуратури, яке визначить причини інциденту.

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