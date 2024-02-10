У Єгипті туристку заарештували в аеропорту за вивезення сувеніра

Вісім днів провела у поліційній ділянці Луксора туристка із Франції. Її затримали в аеропорту з купленим у готелі сувеніром і звинуватили у вивезенні культурної спадщини Єгипту, повідомило минулого тижня видання Le Figaro.

Після 10-денного туру з круїзом Нілом 56-річна жінка 26 січня збиралася повернутися на батьківщину. При огляді співробітників привернула невелика статуетка в її багажі. Непомітна фігурка викликала підозру – чи не контрабанда це стародавнього артефакту?!

Терміново запросили експертів: двоє з трьох фахівців визнали в ній не просту дрібничку, а цінний предмет віком 4500 років. Туристку зняли з рейсу та заарештували.

Наступного дня француженка розповіла у суді, що придбала статуетку за 250 євро у магазинчику при готелі Sofitel Winter Palace Luxor. А представник сувенірної крамниці пояснив, з якої майстерні він отримує копії справжніх творів давньоєгипетського мистецтва. На цьому судовий розгляд було припинено, а туристку визнали сумлінним покупцем.

Але пригоди не закінчилися: іноземку знову доставили до поліційної дільниці, і знадобилося ще кілька днів для оформлення документів на виїзд із країни. Єдине потурання – вночі спала на дивані в одному з кабінетів, а день проводила у загальній камері з кількома десятками інших затриманих.

Після прибуття до Парижа – юрист за фахом – вона вирішила досягти справедливості, принаймні сподівається на повернення конфіскованого у неї сувеніра.