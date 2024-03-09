5 архітектурних шедеврів давнини, висічені з каменю

Майбутнє завжди хвилювало уми людства. Адже саме там все найкраще, прогресивне і фантастично прекрасне. Але минуле таїть у собі не менше загадок. Перед вами п’ять архітектурних шедеврів давнини, різьбленим деталям яких позаздрять найсучасніші технології обробки каменю XXI століття.

Ель-Хазне

Петра, Йорданія

Є каміння дорогоцінне, а є безцінне, що ввібрало в себе всі таємниці людства. Серед них є ціле загублене місто. Ім’я йому – Петра. Потрапити в нього можна лише через вузьку кілометрову ущелину Сік, затиснуту з двох сторін в обійми майже стометрових скель.

Втім, зі скель тут зроблено буквально все: палаци, храми, міські споруди, усипальниці та похоронні зали. Але найкрасивіший витвір стародавніх каменерізів — це, безперечно, Ель-Хазне, знаменита Скарбниця столиці стародавнього Набатейського царства.

Кожна деталь її фасаду немовби розповідає свою історію. Складні візерунки, вигнуті лінії та химерні форми створюють враження, ніби кожне різьблення є частиною якогось великого загадкового коду.

Рожевий піщаник, освітлений сонцем, створює неймовірні ігри світла та тіні. Залежно від часу доби фасад скарбниці набуває різних відтінків, що надає їй ще більш містичну та загадкову ауру. Передбачається, що це нове диво світу було побудовано як мавзолей і склеп на початку I століття нашої ери під час правління царя Арети IV Філопатріса.

Статуя Будди

Лешань, Китай

Гігантська скульптура Будди Майтрея в Лешані — найбільша статуя Будди в Китаї і одна з найбільших у світі. Велетенська фігура висічена в тілі червоної скелі біля злиття трьох річок. У висоту вона вище 71 метра, плечі досягають понад 28 метрів завширшки, кожна брова — 6 метрів завдовжки. Будівництво «Майбутнього Вчителя» було розпочато в епоху Тан у 713 році ченцем Хай Туном і завершено у 803 році в період правління династії Сун.

За переказами, місцеві жителі просили допомоги у мудрого ченця, щоб утихомирити небезпечні потоки річки Міньцзян. Монах вирішив висікти зі скелі статую Будди, щоб утихомирити водних духів і запобігти повені. Дивовижна деталізація у зображенні волосся, обличчя та рук велетня-мудреця вражає уяву й у наші дні.

Храм Сонця

Конарак, Індія

Пишність храму Сур’ї проявляється у всіх деталях: від витончених орнаментів до складних скульптурних композицій. Навіть зараз, незважаючи на перебіг часу, він продовжує вражати майстерністю виконання. Його будівництво припадає приблизно на 1250 рік, а створення пов’язують із правителем династії Ганга — Нарасімхадової I.

Храм збудований у формі сонячної колісниці. У кожного колеса по вісім пелюсток, що представляють дні тижня, а 24 колони, розташовані навколо, відповідають годинам доби. Багато скульптур у храмі розповідають історії з епічних текстів «Махабхарати» та «Рамаяни».

Виразність та високий рівень деталізації роблять їх справжніми витворами мистецтва. А вражаюча уява найтонша кам’яна різьба служить сполучною ниткою часів, передаючи нащадкам найважливіші моменти з індійської міфології.

Храм Хатшепсут

Луксор, Єгипет

Храм був побудований за вказівкою та за активної участі легендарної жінки-фараона Хатшепсута, яка правила Стародавнім Єгиптом у XV столітті до н. е. Трирівнева вирубана в скелі усипальниця серед спекотної пустелі — видатний зразок архітектури Нового царства.

Храм був створений головним зодчим Сененмутом і був сміливим архітектурним рішенням тих часів з просторими терасами, колонадами і парадними залами. Верхній рівень включає храм на честь Амона Ра, середній присвячений Хатшепсут, а нижній з’єднує їх та містить сад та павільйони. Стіни терас і храму прикрашені рельєфами та детальними зображеннями, присвяченими давньоєгипетській міфології, правлінню та повсякденному життю цариці.

Тадж Махал

Агра, “Індія”

Найбільший палац» — символ справжньої відданості, яке створення стало найсильнішим проявом любові історія архітектури. Шах-Джахан був настільки сильно пригнічений смертю коханої дружини, що на згадку про неї звелів звести мавзолей, красивіший за який не буде в цілому світі.

Будівництво почалося 1632 року і зайняло понад 20 років. Завдяки високій майстерності архітекторів і особливої техніки різьблення і обробки мармуру біла усипальниця більше схожа на казковий палац, ніж на створення рук людських.

Це поезія, написана почуттями та втілена у камені. Вічна любовна історія, що продовжує битися в серцях тих, хто коли-небудь бачив цей архітектурний шедевр.