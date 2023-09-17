З Хургади до Луксора запустять швидкісний поїзд

Приємну новину для туристів, які прямують до популярної Хургади, анонсували єгипетська влада. Тепер, щоб доїхати до стародавніх храмів Луксора, потрібно всього близько години.

Такий нетривалий час веде шлях у новому високошвидкісному поїзді «Хапі».

Згідно з єгипетськими ЗМІ, проєкт із запуску цього поїзда став частиною грандіозних зусиль держави щодо розвитку транспортної інфраструктури та підтримки туризму в регіоні.

Проєкт спрямований на обслуговування туристів у провінціях Верхній Єгипет та Червоне море, а також на створення екологічно чистої та сучасної транспортної мережі, що включає три основні лінії високошвидкісних поїздів.

За словами Усами Муніра, голови транспортного комітету Палати туризму та туристичних компаній Червоного моря, проєкт «Хапі» сприятиме розвитку турсектору та залученню інвестицій у туризм між Хургадою та Луксором. Уточнювалося, що поїзд «Хапі» включатиме 7 станцій, забезпечуючи комфортне та зручне переміщення між двома популярними туристичними напрямками.

«Червона лінія» високошвидкісного поїзда з’єднує ці курортні міста та проїжджає шлях всього за 70 хвилин, що зробить відвідування луксорських храмів більш доступним та зручним для туристів.