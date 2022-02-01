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У Єгипті опублікувало попередження туристів про тюремне ув’язнення та штраф у 1 млн гривень

Гліб Парфененко
У Єгипті попередили туристів про тюремне покарання та штраф у 1 млн гривень

Про Закон про охорону старовин нагадали туристам у Міністерстві туризму та старожитностей Єгипту. Через місцеві ЗМІ відомство опублікувало попередження, причому не в останню чергу саме для туристів, що за вивезення з країни історичних артефактів, а також за їх псування, можна поплатитися серйозними штрафами і навіть тюремним ув’язненням з чималими термінами.

«Закон № 117 від 1983 р. про охорону старожитностей передбачає кілька покарань за збереження археологічних пам’яток та будь-яких предметів колекціонування, що становлять історичну та археологічну цінність, особливо щодо помилкових дій, що здійснюються деякими відвідувачами археологічних розкопок», – заявили в повідомленні.

Основні штрафи, які можуть загрожувати туристам:

  1. Тюремне ув’язнення терміном трохи більше семи років і штраф у вигляді щонайменше 500 000 єгипетських фунтів будь-кого, хто навмисне руйнує давнину.
  2. Тюремне ув’язнення терміном не більше семи років і штраф у розмірі не менше 500 000 єгипетських фунтів для будь-кого, хто навмисне знищує рухомі або нерухомі предмети старовини.

При цьому туристів попередили окремо, що до цих пунктів включено, наприклад, несанкціоноване проникнення на територію розкопок та на самі об’єкти давнини. А такі туристи періодично зустрічаються: особливо ними улюблені Великі піраміди Гізи, на які забиратися категорично заборонено, але деякі примудряються туди забратися і навіть зняти порноролик.

Ну і звичайно, за бажання написати на тисячолітньому камені «Тут був Вася» також можна поплатитися штрафом у розміні 500 тисяч єгипетських фунтів, що становить близько майже 1 млн. гривень– сума чимала, але до неї ще треба додати і тюремний термін.

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