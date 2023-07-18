Тупість та відвага: туристи кинули виклик владі, тепер їх не лякають навіть гігантський штраф та 5 років в’язниці

Тренд, який поєднує в собі крайню тупість з відвагою і вандалізмом, набирає обертів у Вічному місті: не минуло й місяця з того часу, як італійська влада виявила і закликала до відповідальності болгарсько-британського вандала, що розписався на стінах Колізею — як давня пам’ятка знову постраждала від туристів, чиїм девізом могли б стати слова «тупість та відвага». Цього разу кількість туристів, які бажають «знесмертити» себе «наскальним живописом» настільки, що їх навіть не лякають гігантський штраф та 5 років ув’язнення, їх поповнила 17-річна туристка зі Швейцарії.

Як і «попередній» турист спочатку вона стала героїнею відеоролика. Італійський гід засняв, як 17-річна дівчина гравірує букву «N» на стіні Колізею. Цього разу туристку та її батьків затримали у процесі та спішно доставили на площу Венеції у Римі, де розміщується штаб-квартира поліції. Наслідки їм загрожують «недитячі»: штраф на суму до 15 000 євро за пошкодження культурних цінностей та до п’яти років в’язниці. Ці санкції є частиною заходів щодо боротьби з вандалізмом, вжитих італійським урядом у квітні. При цьому максимальний штраф ще вищий – до 60 тис. євро.

«Напади на пам’ятники та художні об’єкти завдають економічної шкоди всім. Для їхнього очищення потрібне втручання висококваліфікованого персоналу та використання дуже дорогих машин», – заявив міністр культури Дженнаро Санджуліано.

Нагадаємо, що минулого героя, який подряпав «Іван та Хейлі 23» на цегляній кладці в Колізеї — поблизу до таблички, яка закликає не писати на стінах — вдалося зловити завдяки його небайдужим «колегам». Вандал став героєм відео, яке зробив американський мандрівник Райан Латц. Останній зняв на камеру мобільного телефону момент, коли турист подряпав ініціали на стіні. Небайдужий американець, який проходив повз, виклав запис у соцмережі. У відеоролику чути, як перехожий обурився діями Івана: Ти серйозно, мужику? Цей гребаний мужик – тупий ******». У результаті з’ясувалося, що ним виявився 27-річний інструктор з фітнесу та за сумісництвом водій в одній із служб доставки Іван Димитров, також відомий як Айван Хокінс. Правоохоронці з’ясували, що він громадянин Болгарії, мандрівник народився у Ловечі, а нині мешкає у британському місті Брістоль.

При цьому італійська поліція, зважаючи на все, не встигла затримати туриста. Натомість той встиг надіслати листа з вибаченнями, який обурив італійців ще більше. Він надіслав листа Роберто Гуальтьєрі, меру Риму, у якому зокрема заявив, що не знає історії Колізею та його віку. «Що за нісенітницю і що за сюрреалістичний лист. Який рівень освіти у цієї людини, щоб не знати значення Колізею?» – запитали італійці.