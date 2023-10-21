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Туреччина, Дубай та Індія: туристів попередили про гігантський штраф за порушення одного правила

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туреччина, Дубай та Індія: туристів попередили про гігантський штраф за порушення одного правила

Туристи можуть отримати величезний штраф і навіть сісти у в’язницю за відносно безневинну, хоч і шкідливу для здоров’я звичку — їх попередили Туреччина, ОАЕ (Дубай) та Індія.

У європейській пресі масово публікують попередження про штрафи, які можуть одержати в цих країнах туристи за вейпінг. Справа в тому, що в Туреччині та в Індії вони найсуворіше заборонені, а в Дубаї на вейпінг є серйозні обмеження.

Подробиці та суми такі: у Туреччині вейпінг та нагрівання тютюну суворо заборонені. Людині, спійманій на порушенні правила, загрожує штраф у розмірі до 120$. В Індії вейпінг заборонили ще 2019 року «у зв’язку з проблемами зі здоров’ям» – і також законодавство дуже жорстке. Спійманим з електронною сигаретою доведеться розлучитися із сумою близько 1100$, а рецидивістам загрожують і тюремним ув’язненням.

У Дубаї продаж електронних сигарет був спочатку заборонений у 2009 році. Хоча з того часу це правило було скасовано, мандрівникам настійно рекомендується стежити за тим, де вони курять вейп. У громадських місцях це загрожує штрафом у 500$.

«Вейперам дуже важливо ретельно вивчити закони про вейпінг у місцях свого відпочинку, перш ніж остаточно складати плани поїздок. Найменше хтось хоче зіткнутися з несподіваними юридичними проблемами під час відпустки», – попередили туристів експерти.

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