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ПортугаліяТуризм

Шумних туристів на популярних курортах Португалії тепер штрафуватимуть одразу на 160 тисяч

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
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Любов до гучної музики на популярних курортах обійдеться туристові в дорогу ціну – галасливих туристів на пляжах штрафуватимуть на суму до 4 тис. євро або більше 160 тис. гривень за нинішнім курсом. Так подбали про туристів на пляжах Португалії, де Національне морське управління (AMN) наказало заборонити використання гучномовців або іншого портативного звукового обладнання, яке може заважати іншим на пляжах.

При цьому в управлінні закликали туристів повідомляти про порушників. Усі, кого за відпочинку турбуватиме шум динаміків, можуть звертатися до влади — заявляють у рішенні відомства.

«Нагляд покладається на місцеві органи Національного морського управління та поліцію чи адміністративні органи, компетентні у цьому питанні чи галузі юрисдикції», — йдеться у документі. Боротися з шумовим забрудненням передбачають штрафи, причому якщо з фізичних осіб, у тому числі й туристів, «здеруть» від 200 до 4 тис. євро; то для організацій штрафи стартують від 2 тис. євро і далі сягають 36 тис. євро.

Розмір залежить переважно від обізнаності. Вперше туриста, залученого за перевищення гучності, оштрафують у розмірі 200 євро, а от «злісному рецидивісту» доведеться готувати вже значно серйозніші суми.

Заборону оголошено напередодні пікового туристичного сезону в таких популярних районах, як Алгарве. На пляжі щороку приїжджає мільйон туристів лише з Великобританії, а загальна кількість іноземних туристів значно більша.

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