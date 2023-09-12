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ІспаніяТуризм

На популярному іспанському курорті вигадали ще одне дивне правило для туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На популярному іспанському курорті вигадали ще одне дивне правило для туристів

На популярному серед туристів узбережжі Коста-Бланку в провінції Аліканте на південному сході Іспанії відпочиваючі можуть бути оштрафовані на 200 євро за порушення нового правила.

Як пише Express, таке покарання можуть понести туристи, спіймані на купівлю товарів у неліцензованих вуличних торговців у курортному місті Торрев’єсі, яке є одним із головних туристичних напрямків регіону.

Неліцензовані вуличні торговці часто продають свої товари прямо на вулиці, просто підходячи з пропозиціями до туристів, що засмагають на пляжі, або відвідувачів барів на літніх майданчиках. Насамперед вони продають сонцезахисні окуляри, головні убори та одяг, які є підробками товарів популярних брендів.

Це вже другий етап боротьби із таким бізнесом. До цього поліція зосередила свою увагу на неліцензованих продавцях, щоби конфіскувати у них будь-які контрафактні товари. Тепер вони вирішили взятися і за покупців, адже, як кажуть, попит народжує пропозицію.

Радник з питань поліції, безпеки та надзвичайних ситуацій міста Торревьєхе Федеріко Аларкон зазначив, що дана кампанія, насамперед, була розроблена для інформування туристів, які можуть не знати, що порушують закон.

За що ще туристів штрафують в Іспанії

На одному з найпопулярніших курортів Іспанії – Тенеріфе – заборонив куріння на пляжах і ввів величезні штрафи за забруднення території.

Крім того, в Іспанії діють штрафи для тих, хто їздить на велосипедах у навушниках.

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