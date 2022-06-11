Єгипет оголосив про нову небезпеку для туристів: на черзі Туреччина

Про пік теплової хвилі цих вихідних і на початку наступного тижня попередило туристів Єгипетське метеорологічне управління (EMA): жителям та туристам загрожує реальна небезпека. Температура на курортах Єгипту та в Каїрі може зашкалити за 40 градусів.

Туристам радять уникати прямих сонячних променів, пити холодні напої, носити головні убори, вільний та світлий одяг та не забувати про сонцезахисні засоби. Втім, під ударом теплової хвилі знаходяться майже всі курорти Середземномор’я, але особливо курорти Іспанії, але із Сахари спека йде і в бік Східного Середземномор’я – під загрозою теплового удару знаходяться туристи на узбережжі Греції та Туреччини – в останній відпочиваючих особливо багато.

«Пік теплової хвилі досягне максимумів понад 40 градусів за Цельсієм у більшості районів по всій країні та до 45 градусів за Цельсієм у південному Верхньому Єгипті», – заявляють метерологи країни Пірамід. У Каїрі та північному Верхньому Єгипті температура досягне 43 градусів за Цельсієм – а це вже Середземномор’я.

Згідно з прогнозом погоди, найспекотніше буде в Шарм-ель-Шейху – там у ці вихідні вдень градусник покаже не менше +42°C. Вода у морі прогрілася до +26°C. На тижні спека ледь-ледь послабить свою хватку, але похолодає дуже помірно – нижче +36 ° C температура не спаде.

При цьому варто зазначити, що занадто спекотна погода – так звана теплова хвиля – стоїть не тільки в Єгипті. Про спеку насамперед попереджають туристів на іспанських курортних островах: на Майорці градус також упевнено перевищує +40°C. Наступна «на черзі» – курорти південної Італії, Греція, і головне – Туреччина, де на спеку чекають найближчими днями.