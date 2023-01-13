У Шарм-ель-Шейх прибув цілий літак з весіллям

Шарм-ель-Шейх у Єгипті вперше став місцем весільного туризму, прийнявши перший значний рейс весільного туризму з Індії. На святкування прибув цілий літак гостей, костюмів та реквізиту.

Дивна для курортного міста на Червоному морі подія сталася після того, як одна з великих туристичних компаній обрала Шарм-ель-Шейх як місце для весіль та інших масових заходів, повідомили єгипетські ЗМІ.

Літак із багатими індійськими туристами зустріли традиційним оббризкуванням водою, а молодятам та запрошеним роздали троянди. Після прибуття до міжнародного аеропорту Шарм-ель-Шейха гостям також запропонували сік та солодощі.

Серед зустрічаючих дорогих гостей, виявився і директор Управління з розвитку туризму Південного Синаю Іслам Набіль. На прес-конференції він пояснив, що весільний туризм – це новий вид віп-туризму, що є новинкою для Шарм-ель-Шейха. Проте курортне місто ідеально підходить для подібних церемоній, заявив він. протягом усієї зими на єгипетському курорті тепла погода і радує мальовнича природа. Набіль додав, що успіх цього туризму в Шарм-еш-Шейху відродить туристичний рух та сприятиме розвитку туризму серед багатіїв.