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ЄгипетТуризм

Туроператори склали туристам списки безпечних готелів Хургади, де є сітки від акул

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туроператори склали туристам списки безпечних готелів Хургади, де є сітки від акул

Туроператори після нападу акули на російського відпочиваючого поки не фіксують серед туристів, що зібралися до Єгипту, особливої паніки, проте експерти вже склали для туристів списки безпечних готелів Хургади, де є сітки від акул.

Такий список представили фахівці турсектора. У списку на даний момент двадцять готелів:

  1. Albatros White Beach Resort
  2. Albatros Blu Spa
  3. Albatros Palace Resort Hurghada
  4. Albatros Jungle Aqua Park By Neverland
  5. Alf Leila Wa Leila By Neverland
  6. Water Valley By Neverland
  7. Albatros Beach Club Abu Soma
  8. Beach Albatros Resort Hurghada
  9. Dana Beach Resort
  10. Desert Rose Resort Hurghada
  11. Grand Seas By Sunrise (Ex. Protels Grand Seas Resort)
  12. Mirage Resort & Aquapark
  13. Mercure Hurghada
  14. Rixos Premium Magawish
  15. Labranda Club Makadi Makady Bay
  16. Labranda Royal Makadi Makady Bay
  17. Steigenberger Al Dau
  18. Steigenberger Aqua Magic Hotel
  19. Sunrise Holidays
  20. Swiss Inn Resort Hurghada

При цьому туроператори не фіксують сильне зростання подібних запитів. Вони повідомили, що запити на готелі «із власними лагунами та сітками надходили і раніше». Також додали, що раніше таких запитів у туроператора, в принципі, не було, то зараз питання про готелі з сітками від акул з’являтимуться. Але різкого сплеску інтересу все ж таки немає, як немає і ануляцій і спаду інтересу до турів у Хургаду, додають вони.

Однак туристам нагадали, що поки що офіційно купання в морі та дайвінг у Хургаді заборонені. Нагадаємо, вся Хургада в четвер була схвильована моторошним НП – нападом акули на російського туриста з трагічним фіналом. Турист, за свідченнями деяких очевидців, із дівчиною, заплив досить глибоко, коли стався напад хижака, який потрапив на відео. «Дівчина встигла врятуватися, він прийняв удар на себе. Страшна річ, онде останки цього хлопця лежать. Мене трясе. Прямо на моїх очах акула зжерла хлопця. Я думаю, треба сто грамів випити, мені аж погано», – заявила очевидець нападу, також російська туристка. Інші свідки заявляють, що «акула припливла до берега і потягла туриста». Пізніше з’ясувалося, що загиблий — росіянин, 23-річний Володимир П., який кілька місяців тому переїхав до Єгипту.

На даний момент усі пляжі курортної провінції Червоне море закриті – починаючи з Ель-Гуни, до півдня – майже до самої Сафаги. «Компетентні органи Червоного моря розпочнуть виконання рішення генерал-майора Амра Ханафі, губернатора Червоного моря, про закриття району, що тягнеться від району Ель-Гуна на півночі до затоки Абу-Сума на півдні», – повідомили єгипетські ЗМІ. Заборонені в тому числі морські екскурсії, дайвінг, снорклінг, рибальство і т.д. Час тривалості заборони різні джерела визначають по-різному, від двох до одного тижня — тобто до 15 червня.

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