У Єгипті закрили пляжі через акулу

Як повідомляє Al-Masry al-Youm, у Єгипті на популярному курорті Дахаб закрили пляжі через появу біля берега акули.

Про це заявив голова управління з Міністерства довкілля Мохамед Салем.

Він уточнив, що акулу помітили біля популярного туристів пляжу в районі Дахаба. Влада відразу ж зажадала закрити всі пляжі курорту для купання, дайвінгу та риболовлі. Купатись на них заборонено до подальшого повідомлення.

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