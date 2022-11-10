Все йде в справу: туристам розповіли, куди готелі Єгипту дівають нез’їдену їжу зі шведського столу

Єгипетські готелі один одному не відрізняються в питанні ставлення до їжі, що залишилася зі шведського столу. Всі готелі практикують принцип «Все йде в справу», проте роблять це по-різному: одні жорстко економлять і переробляють залишки що залишилися, щоб наступного разу цим самим нагодувати своїх гостей, у цьому випадку, як правило, підсумок часто буває плачевний. Однак інші, перш за все, 4- та 5-зіркові готелі, які бережуть свою репутацію замолоду, демонструють раціональне та дбайливе ставлення до їжі. Про це докладніше розповіла блогерка, яка проживає в Єгипті на ПМП.

За її словами, в умовах кризи, інфляції знецінення місцевої валюти в готелях зараз рідко залишається багато їжі, яку «не подужали» туристи: готелі перейшли в режим економії. Ось якого порядку роботи дотримується готельний персонал:

Щоранку шеф-кухар і бухгалтер зустрічаються і підраховують, скільки за нормативами потрібно продуктів на конкретну кількість туристів, які відпочивають цього дня в готелі і плюс на те, щоб нагодувати персонал. І рівно на цю кількість шеф отримує по накладній з холодильника м’ясо, курятину, овочі, олію тощо. Досвідчений шеф-кухар повинен уміти щось заощадити для готелю. Це йому зарахується, тому він теж має свої хитрощі.

Приклад: у готелі відпочиває 400 туристів, шеф-кухар знає, що на таку кількість народу на вечерю потрібно 200 курей. Він, про всяк випадок, готує не 200, а лише 100! Раптом у туристів не буде апетиту чи гурт виїхав на екскурсію. Якщо бачить, що туристи «лопають» добре і кури закінчуються, дає команду доробити ще. Обладнання в готелях потужне, і все це готується швидко. А можливо туристи не накинуться на їжу і додаткові кури не знадобляться — значить, молодець, зберіг гроші готелю».

У цьому випадку недоїдені туристами страви вирушають на столи працівників готелю. Зазвичай вони із задоволенням їдять приготоване для відпочиваючих. “У тому випадку, коли шеф-кухар неправильно розрахує кількість продуктів, які потрібні для того, щоб нагодувати туристів і персонал і наготує зайвого, – з ним проведуть розмову раз-другий, а потім можуть і звільнити”, – додала вона.

Однак, п’ятизіркові готелі Єгипту дотримуються іншого харчового алгоритму. На чільне місце вони не ставлять економію, т.к. дорожать своєю репутацією, але їжу не викидають, а віддають нужденним.

«Схема та сама: спочатку їдять туристи і потім Staff. Якщо всі наїлися, а частина їжі все-таки залишилася, то її в боксах відправляють у так званий «Банк їжі» (bank food) у Хургаді. Із цього «банку» їжа швиденько розвозиться установами: до поліцейських дільниць, у госпіталі для молодшого медичного персоналу чи хворих, які не мають родичів, а також вирушають до сирітських будинків у Хургаду, Сафагу, можливо, і Розгареб», — пояснила блогер.