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Все йде в справу: туристам розповіли, куди готелі Єгипту дівають нез’їдену їжу зі шведського столу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам розповіли, куди готелі Єгипту дівають нез'їдену їжу зі шведського столу

Єгипетські готелі один одному не відрізняються в питанні ставлення до їжі, що залишилася зі шведського столу. Всі готелі практикують принцип «Все йде в справу», проте роблять це по-різному: одні жорстко економлять і переробляють залишки що залишилися, щоб наступного разу цим самим нагодувати своїх гостей, у цьому випадку, як правило, підсумок часто буває плачевний. Однак інші, перш за все, 4- та 5-зіркові готелі, які бережуть свою репутацію замолоду, демонструють раціональне та дбайливе ставлення до їжі. Про це докладніше розповіла блогерка, яка проживає в Єгипті на ПМП.

За її словами, в умовах кризи, інфляції знецінення місцевої валюти в готелях зараз рідко залишається багато їжі, яку «не подужали» туристи: готелі перейшли в режим економії. Ось якого порядку роботи дотримується готельний персонал:

Щоранку шеф-кухар і бухгалтер зустрічаються і підраховують, скільки за нормативами потрібно продуктів на конкретну кількість туристів, які відпочивають цього дня в готелі і плюс на те, щоб нагодувати персонал. І рівно на цю кількість шеф отримує по накладній з холодильника м’ясо, курятину, овочі, олію тощо. Досвідчений шеф-кухар повинен уміти щось заощадити для готелю. Це йому зарахується, тому він теж має свої хитрощі.

Приклад: у готелі відпочиває 400 туристів, шеф-кухар знає, що на таку кількість народу на вечерю потрібно 200 курей. Він, про всяк випадок, готує не 200, а лише 100! Раптом у туристів не буде апетиту чи гурт виїхав на екскурсію. Якщо бачить, що туристи «лопають» добре і кури закінчуються, дає команду доробити ще. Обладнання в готелях потужне, і все це готується швидко. А можливо туристи не накинуться на їжу і додаткові кури не знадобляться — значить, молодець, зберіг гроші готелю».

У цьому випадку недоїдені туристами страви вирушають на столи працівників готелю. Зазвичай вони із задоволенням їдять приготоване для відпочиваючих. “У тому випадку, коли шеф-кухар неправильно розрахує кількість продуктів, які потрібні для того, щоб нагодувати туристів і персонал і наготує зайвого, – з ним проведуть розмову раз-другий, а потім можуть і звільнити”, – додала вона.

Однак, п’ятизіркові готелі Єгипту дотримуються іншого харчового алгоритму. На чільне місце вони не ставлять економію, т.к. дорожать своєю репутацією, але їжу не викидають, а віддають нужденним.

«Схема та сама: спочатку їдять туристи і потім Staff. Якщо всі наїлися, а частина їжі все-таки залишилася, то її в боксах відправляють у так званий «Банк їжі» (bank food) у Хургаді. Із цього «банку» їжа швиденько розвозиться установами: до поліцейських дільниць, у госпіталі для молодшого медичного персоналу чи хворих, які не мають родичів, а також вирушають до сирітських будинків у Хургаду, Сафагу, можливо, і Розгареб», — пояснила блогер.

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