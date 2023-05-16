Туристів закликали не тягати їжу зі шведського столу в готелі та не набивати сумки фруктами та випічкою

Шведський стіл – одна з найулюбленіших туристів переваг перебування в хорошому готелі. Багато хто перебуває в такому захваті, що намагаються забрати страви, що сподобалися, «на потім», вважаючи це нормальним. Проте готелі закликають гостей не тягати їжу зі шведського столу та не набивати сумки фруктами та випічкою, посилаючись на суворі внутрішні правила та етикет, пише британське видання The Sun.

Персонал готелів часто помічає, як туристи завертають випічку, торти та фрукти у серветки, а потім кладуть у сумки. Це може здатися нормальним, адже шведський стіл не передбачає обмежень щодо кількості з’їденої їжі. Але з’їдене – не те саме, що винесене, і правила насправді суворіші. За словами експертів, деякі готелі можуть навіть звинуватити гостя у крадіжці.

Суворої політики заборони на виніс, наприклад, дотримується готель Sheraton Grand у Сіднеї. Його директор Дункан Моррісон пояснив: «Ми помічаємо чимало гостей, які завертають наші чудові десерти та випічку у серветки та ховають у сумки, щоб потім перекусити. У таких випадках ми переконливо просимо їх залишити продукти зі шведського столу там, де їм і місце – у задоволених животах».

Інші представники готельного бізнесу назвали вилучення їжі зі шведського столу “грубістю”, яку можна розцінювати як крадіжку. Якщо туристові дуже хочеться забрати щось із собою, правильно буде попередньо спитати про це персонал.

«Якщо ви відчуваєте необхідність попросити додаткову їжу, зачекайте, поки персонал готелю не почне пакувати шведський стіл. Гарячі страви, такі як яєчня та пиріжки з сосисками, не можна зберегти наступного дня, тому часто вони пропадають даремно. Те саме вірно для випічки та молочних продуктів, термін придатності яких спливає», – радять фахівці з команди Journey Junket.

Експерт з етикету Вільям Хенсон погодився з ідеєю, що питання про додаткову їжу з собою потрібно ставити, коли обслуговування шведського столу добігає кінця. Адже, якщо одна людина забирає дуже багато, наступний гість може залишитися голодним.

«Ви справді не повинні виносити їжу зі шведського столу. А якщо дуже хочете – поговоріть із персоналом перш ніж брати її. Але постарайтеся не запитувати зарано, тому що ви можете позбавити інших гостей готелю їжі. Найкращий час, щоб спитати, – за 30 хвилин до закінчення роботи шведського столу», – порадив Вільям Хенсон.