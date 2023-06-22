Співробітник готелю закликав туристів не боятися брати продукти на винос зі шведського столу у готелях

У більшості готелів можна без проблем взяти їжу зі шведського столу, щоб перекусити нею пізніше, запевнила одна з колишніх співробітниць готелю та любителька подорожей. В інтерв’ю порталу The Sun вона поділилася своїми думками про те, що гості можуть не турбуватися та брати з собою їжу навиніс.

«Насправді я здивована, що все більше людей просто не зізнаються у тому, що беруть випічку чи фрукти із собою. Я впевнена, що ми все це робимо, — зауважила співробітниця і додала, що більшість готелів не мають нічого проти такої практики, особливо з огляду на неприйнятну поведінку деяких відпочиваючих. — З’їсти булочку на пізній сніданок — це навряд чи те саме, що розгромити свій номер чи стрибнути з балкона до басейну».

Вона також висловила подив з приводу рекомендації експертів з готелю та етикету, які припускають, що якщо взяти трохи їжі, то персонал одразу викличе поліцію, т.к. прийме те, що сталося за крадіжку. «Я майже впевнена, що поліція має справи важливіші, ніж стежити за тим, скільки гостей бере їжі зі сніданку», — висловилася експерт.

Крім того, співрозмовниця наголосила, що у більшості готелів персонал намагається догодити гостям, розносячи їжу та прибираючи зі столів. За її словами, персонал не хоче, щоб гості ставили неприємні питання, які можуть призвести до проблем з керівництвом готелю: «Я думаю, це одна з тих ситуацій, коли краще вибачатись, ніж питати дозволу».

Далі співробітниця поділилася своїм досвідом роботи в готелі та згадала, що часто більша частина приготовленої їжі виявляється викинутою у сміття, і їй завжди було шкода бачити таку, тому краще взяти невелику кількість продуктів зі сніданку, яка гарантовано буде з’їдена, ніж класти багато їжі на тарілку. і залишити половину неїденою.

“У мене троє хлопчиків, але іноді мені здається, що я виховую хобітів, а не дітей”, – поділилася фахівець, маючи на увазі, що на відпочинку вони постійно просять щось перекусити вже через півгодини після сніданку, тому мати під рукою невеликий перекушування – це необхідність для комфортного відпочинку. Однак вона зазначила, що у великих мережевих готелях, де багато гостей, можливо, варто обмежити бажання забрати додаткові продукти зі шведського столу: туристів там дуже багато, а ось маленьких сімейних готелях обстановка інша — персонал зазвичай толерантніший і запрошує поліцейських на обід чи вечерю. якщо залишилося багато недоторканої гостями їжі.

«Нашим улюбленим місцем для проживання останнім часом був молодіжний готель у Берліні, де того ранку, коли ми виїжджали, шведський стіл було відкрито майже до обіду. Це означало, що хлопчики могли б перекусити та повернутися за добавкою, доки я збирав речі у номері», — розповіла співробітник готелю.

Вона додала, що хоча деякі готелі можуть стежити за тим, щоб гості не брали занадто багато їжі, як правило, вони псуватимуть відпочинок своїм гостям через це. “Життя занадто коротке, щоб турбуватися про те, хто потай проніс булочку в сумці”, – підсумувала співрозмовниця.