Туристам повідомили помилку, яку вони роблять у готелі за сніданком «шведський стіл» і яка ставить під загрозу безпеку

Туристи, які воліють снідати в готельних ресторанах за системою «шведський стіл», нерідко роблять одну й ту саму помилку, яка може поставити під загрозу їхню безпеку. Як з’ясувалося, довіряючи навколишній атмосфері та розслабляючись в обідній залі, вони найчастіше виявляють зайву безтурботність.

Експерт у галузі безпеки готельного бізнесу Керолін Пірсон поділилася в одній із публікацій британського видання The Sun, у чому саме полягає помилка і як її уникнути. За її словами, велика помилка, яку роблять мандрівники, полягає в тому, що вони залишають свої сумки на стільці поряд з обіднім столом, поки самі вирушають за їжею до буфету. “Я ніколи не залишаю свою сумку за столом для сніданку”, – заявила фахівець. Справді, така звичка може призвести до небажаних наслідків, оскільки сумка, залишена без нагляду, стає простою здобиччю для злодіїв.

При цьому сам факт залишення своїх речей на стільці звучить вельми безневинно – не більше, ніж спроба «зарезервувати» столик в обідній залі. Однак, як наголосила Пірсон, внаслідок такої дії туристи мимоволі стають метою зловмисників. Замість того, щоб залишати цінні речі без нагляду, вона рекомендувала сумку носити з собою та залишити за столом лише якийсь нецінний предмет – наприклад, один предмет одягу.

На думку експерта, подібне правило має бути невід’ємним елементом туристичної культури поведінки. Адже дотримання основ безпеки в незнайомих місцях – запорука спокійного та вдалого проведення часу.

Наприклад, однією з порад Керолін є необхідність не вимовляти вголос номер своєї готельної кімнати, коли гість знаходиться біля стійки реєстрації. «Щойно вони (співробітники готелю) назвуть номер кімнати, співробітники стійки реєстрації вкажуть гостям, як пройти до номера», – сказала вона і додала, що замість того, щоб чекати, поки номер кімнати виголосять вголос, гостям слід попросити записати його. Незважаючи на те, що персонал готелю керується найкращими намірами, ділитися особистою інформацією у фойє може бути небезпечно.