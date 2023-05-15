Експерти розповіли про шість правил етикету за шведським столом

Опинившись за шведським столом, буває важко встояти перед гастрономічними спокусами і дуже легко забути про правила поведінки та норми етикету. Експерти озвучили список із шести правил етикету за шведським столом.

Достаток страв, свобода вибору та необмежені розміри порцій — опинившись за шведським столом, буває важко встояти перед гастрономічними спокусами і дуже легко забути про правила поведінки та норми етикету. Але, незважаючи на всю демократичність цього формату, певні вимоги та обмеження існують і тут.

М’ясо, риба, салат, десерт – і все в одній тарілці? Етикет рішуче проти! Для закусок, основних страв, тістечок та фруктів слід брати різні тарілки, навіть якщо для цього доведеться кілька разів підійти до шведського столу. Одна тарілка використовується тільки для одного прийому їжі: якщо ви хочете покласти добавку страви, яка вже їла, потрібно взяти чистий посуд. Те ж саме стосується столових приладів, чашок і келихів.

Не накладайте їжу “з гіркою”

Покласти всього й більше, а потім половину залишити у тарілці, бо переоцінили свої можливості – частий випадок за шведським столом. Краще взяти невеликий шматочок або пару ложок страви, що сподобалася: зрештою, завжди можна сходити за добавкою.

Дієтологи радять брати маленькі порції різних страв: так ви не тільки спробуєте більше, але й їстимете повільніше, що корисно для травлення.

Не беріть продукти руками

Це одне з головних правил шведського столу: брати їжу руками – негігієнічно та неввічливо щодо оточуючих. Для будь-яких страв чи продуктів є спеціальні прилади – ложки, виделки, щипці, лопатки. Хліб, фрукти чи десерт – не виняток. Навіть якщо ви ну точно берете саме цей круасан.

Перекладати їжу із загального посуду своєю вилкою або ложкою теж неприпустимо.

У центрі тарілки – основна страва

Продукти на тарілці розташовують у порядку: спочатку — основне блюдо і приправа, потім гарнір, овочі і зелень. За правилами етикету м’ясо, птицю чи рибу потрібно помістити в центр тарілки, гарнір — праворуч і ліворуч від головної страви, а зелень – зверху праворуч (не переплутайте!). Соуси також викладають у верхню праву частину тарілки, над зеленню. Саме тому тарілки на шведських столах зазвичай такі здорові.

Чекайте на свою чергу

Не знаємо, чи потрібно повторювати це зайвий раз, але мчати до столу з усіх ніг, розштовхувати оточуючих і поспіхом накладати в тарілку більше їжі — все це такий поганий тон, гірше не придумаєш. Потрібно спокійно почекати, коли з’явиться вільне місце і підходити за своєю порцією.

Не вибирайте надто довго

Поспішати біля шведського столу не варто, але й надовго затримуватися біля роздачі, вибираючи шматочок поапетитнішим, теж не рекомендується, щоб не заважати іншим. Вибагливо перебирати продукти у пошуках найкращого у ресторанах такого формату взагалі не прийнято: слід брати ті порції чи шматки, які розташовані ближче до вас – з краю чи згори. Ну чи, гаразд, сусідній з ними – адже він і, правда, краще!