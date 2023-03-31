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Туристам названо 7 страв на «шведському столі» в готелях Єгипту, які краще не їсти

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо 7 страв на «шведському столі» в готелях Єгипту, які краще не їсти

Сім страв на «шведському столі» в готелях Єгипту, які краще не їсти, назвала досвідчена туристка у своєму блозі. Експерт встигла також з’ясувати, яку їжу готелям можна подавати на «шведському столі» повторно, а також виставляти заново без змін. Причому вона не впевнена, що всі готелі Єгипту дотримуються цих правил. Також до списку потрапили «дивні» страви, які виглядають неапетитними або взагалі несмачними.

Отже, перерахуємо:

Незвичайні салати: та страва, в якій найшвидше потрапить перероблена вчорашня їжа — попереджає блогер. “Згідно зі стандартами, зайві гарніри зі “шведського столу” дозволено переробляти в салати і подавати наступного дня”. Хоча й у домашніх умовах заготовки для салатів робляться заздалегідь, таких салатів блогер радить уникати. Тим більше, що вони зазвичай мають дивний склад. Серед перерахованого це холодні макарони з ковбасою та капустою; квасоля, ковбаса, «пластиковий» сир, рис та інше. Іноді намішано так багато всього, що навіть склад страви розібрати важко.

Холодна піца: холодних шматочків піци у відділі з хлібом блогер рекомендує уникати — не виключено, що це залишки від перекусу в пляжних барах.

Страви єгипетської кухні: «Деякі страви я назвала б специфічними. Наприклад, пиріжки з печінкою та традиційний єгипетський суп молохея. Мене вражає, якщо така їжа стає центральною стравою «шведського столу», – зазначила блогер. На смак це досить огидно.

Холодне гаряче: «Іноді зустрічаються закуски, які ще вчора були подані як гаряча страва. Наприклад, долма. Мені здається, це не зовсім правильно, коли на вечерю гостям пропонують перці з начинкою з рису та фаршу, а наступного дня вони подані в розділі холодних закусок. Тим більше, що готують їх у вершковому соусі», – пише блогер.

М’ясний рулет: за її словами, важко навіть зрозуміти, з чого він зроблений. «Можливо, єгиптяни готують м’ясний рулет із морквиною всередині, потім охолоджують його та подають як закуску. А може, це риба чи печінка», – пише блогер. У підсумку це досить ризикована страва — яку за її спостереженнями туристи і так рідко беруть.

Пудінги – тут склад відомий і апетиту не викликає. «Крахмаль, цукор та ванілін – дешево та сердито. Я ніколи не їм цей десерт у Єгипті», – пише блогер.

«Сік»: «Ви легко його впізнаєте – напій наливають у прозорі пластикові контейнери. Ось тільки назвати цю рідину «соком» язик не повертається. Напій дуже солодкий, хімозний на смак і надто яскравий. Як правило, готують його із порошку-концентрату. Такий «юппі» можна зустріти навіть у не найдешевших готелях. Я не розумію, як можна економити на тому, що найчастіше п’ють діти», – пише блогер.

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