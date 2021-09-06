Суд Єгипту засудив до страти 8 пакистанців, 2 іранців та єгиптян за контрабанду наркотиків

У неділю Кримінальний суд Червоного моря засудив 10 обвинувачених, у тому числі двох єгиптян, до смертної кари за участь у контрабанді тонн наркотиків, включаючи героїн, в країну через Червоне море.

Серед обвинувачених сім пакистанців, іранець і двоє єгиптян, яких звинувачують в доставці більше двох тонн героїну в Червоне море на суму 2,050 мільярда фунтів стерлінгів.

У квітні 2019 збройні сили і поліція Єгипту попередили контрабанду 2147 кілограмів героїну, 99 кілограмів кристалічного метамфетаміну (ICE) і банкнот на кораблі в Червоному морі.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що сектор по боротьбі з наркотиками і організованою злочинністю і Агентство національної безпеки отримали інформацію про підготовку торгового судна під прапором іноземної держави в Червоному морі, яке відправляло партії наркотиків на материкову частину Єгипту.

Міністерство додало, що армія і поліція спостерігали за судном і впізнали членів банди, причетних до контрабанди, в тому числі двох єгиптян, раніше засуджених до довічного ув’язнення через справи про наркотики і носіння нелегальної зброї, а також ще семи іноземних контрабандистів.

Міністерство пояснило, що військові і поліцейські виявили на кораблі таємний склад і вилучили велику кількість наркотичних речовин, включаючи 1900 великих обсягів сирого героїну, 99 рулонів наркотиків ICE.