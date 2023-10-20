Вчені виявили одну з найтемніших річок у світі

Міжнародна команда вчених провела дослідження і з’ясувала, що річка Руки в Конго є однією з темних річок на нашій планеті. Результати дослідження опубліковані у журналі Limnology and Oceanography.

Річка Руки – це ліва притока річки Конго (найповноводніша і друга за довжиною річка Африки). Її вододіл займає близько 14 мільйонів квадратних кілометрів.

Як зазначають автори дослідження, вода в ній виявилася дуже темною – руку неможливо розглянути, навіть наблизивши її під водою впритул до обличчя. Як показав порівняльний аналіз з іншими великими тропічними річками, Руки набагато темніші, ніж знаменита Ріу-Негро в басейні Амазонки.

Вчені припускають, що Руки, можливо, взагалі є найтемнішою річкою у світі. На їхню думку, причиною феномену є те, що місцева вода містить велику кількість розчинених у ній органічних речовин і практично не містить осаду через низький ухил річки. Багаті вуглецем речовини змиваються у річку дощами. Іншими словами, опади вимивають із лісів останки загиблих тварин та рослин, і стічні води зносять їх у річку.

Крім того, у сезон дощів Руки розливається та виходить із берегів. Протягом кількох тижнів вода стоїть у лісах, знову вимиваючи органічні останки, а потім річка поступово повертається у своє звичне русло. “Річка Руки – це, по суті, чай із джунглів”, – заявив співавтор дослідження Тревіс Дрейк.

Вчений також наголошує на тому факті, що ця річка унікальна і за своєю повнотою. Її водозбірний басейн у чотири рази перевищує площу, наприклад, Швейцарії. Дивно, але він досі покритий незайманими первинними низинними тропічними лісами. Крім того, вздовж річки розташовані великі торфовища, що містять гігантську кількість рослинного матеріалу, що не розклався, що, ймовірно, теж позначається на кольорі води.