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Турист отримав постріл в обличчя після прильоту в ПАР і дивом залишився живим

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист отримав постріл в обличчя після прильоту в ПАР і дивом залишився живим

55-річний американець прилетів до Кейптауна, щоб зустрітися з друзями, а натомість опинився на лікарняному ліжку з вогнепальним пораненням в обличчя.

За даними News24, після прильоту в Кейптаун американець обміняв гроші в аеропорту та орендував автомобіль. Його шлях лежав до міста Саймонс-Таун, проте GPS-навігатор завів його до Ньянгу.

Тут на автомобіль туриста напали озброєні місцеві, вистрілили йому в обличчя, вкрали гроші, документи та особисті речі.

Американця було доставлено до шпиталю, де медики врятували йому життя.

“Мені дуже пощастило, що я залишився живим. Спочатку я планував затриматися в ПАР на два тижні, але зараз я чекаю на дозвіл, щоб негайно залишити країну”, – сказав постраждалий.

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