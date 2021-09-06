Суд Египта приговорил к смертной казни 8 пакистанцев, 2 иранцев и египтян за контрабанду наркотиков

В воскресенье Уголовный суд Красного моря приговорил 10 обвиняемых, в том числе двух египтян к смертной казни за участие в контрабанде тонн наркотиков, включая героин, в страну через Красное море.

Среди обвиняемых семь пакистанцев, иранец и двое египтян, которых обвиняют в доставке более двух тонн героина в Красное море на сумму 2,050 миллиарда фунтов стерлингов.

В апреле 2019 вооруженные силы и полиция Египта пресекли контрабанду 2147 килограммов героина, 99 килограммов кристаллического метамфетамина (ICE) и банкнот на корабле в Красном море.

Министерство внутренних дел заявило, что сектор по борьбе с наркотиками и организованной преступностью и Агентство национальной безопасности получили информацию о подготовке торгового судна под флагом иностранного государства в Красном море, которое отправляло партии наркотиков на материковую часть Египта.

Министерство добавило, что армия и полиция наблюдали за судном и узнали членов банды, причастных к контрабанде, в том числе двух египтян, ранее приговоренных к пожизненному заключению за дела о наркотиках и ношение нелегального оружия, а также еще семи иностранных контрабандистов.

Министерство пояснил, что военные и полицейские обнаружили на корабле тайный склад и изъяли большое количество наркотических веществ, включая 1900 крупных объемов сырого героина, 99 рулонов наркотиков ICE.