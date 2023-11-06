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КеніяТуризм

Один із найпопулярніших блогерів світу відкрив 100 свердловин у кількох країнах Африки

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Один із найпопулярніших блогерів світу відкрив 100 свердловин у кількох країнах в Африці

Один із найпопулярніших блогерів світу MrBeast (Джиммі Дональдсон) відкрив 100 свердловин у кількох країнах в Африці. За його словами, це дозволить забезпечити водою понад півмільйона людей.

MrBeast опублікував у YouTube 10-хвилинне емоційне відео, яке одразу ж привернуло увагу користувачів соцмереж. На момент публікації цієї новини ролик переглянули близько 47 мільйонів разів.

“Ви щойно побачили, як одне з сіл у Кенії отримала доступ до необмеженої кількості питної води. Одна свердловина є. Залишилося ще 99”, – оптимістично сказав на початку відео MrBeast.

Блогер показав, як складно дістається питна вода і як на неї чекають люди. За даними, озвученими на відео, свердловини з’явилися у селах Кенії, Зімбабве, Уганди, Сомалі та Камеруну. Блогера палко вітали у кожному поселенні.

“Мені подобається, як люди відразу ж починають набирати воду. Навіть крутіше цього я не бачив у житті нічого”, – ділиться один із очевидців на відео.

Під відео вже понад 105 тисяч коментарів, і їх кількість зростає з кожною годиною. Користувачі соцмережі зазначають, що вчинки блогера є великим прикладом для багатьох людей. Під роликом коментарі із різних куточків світу.

“Mr. Beast заслуговує величезної кількості нагород за свою доброту”, “Кращий YouTube світу? Головне, хороша людина”, “Інтернет безумовно не дарма зробив його знаменитим.

Зазначимо, що принагідно MrBeast забезпечив деякі школи новими комп’ютерами, проекторами, дошками, а в одному з сіл подарував дітям велосипеди.

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