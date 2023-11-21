Стали відомі країни світу у які туристи відмовляються їхати

Під натиском масового туризму у світі залишається все менше напрямків, де немає натовпів відпочивальників, довгих черг у музеї, шуму пляжних барів та битви за шезлонг на пляжі. Ми знайшли їх: найменш відвідувані країни світу у 2023 році. Ось ТОП-10 напрямків для інтровертів та любителів усамітнення.

Портал World Population Review, який займається питаннями глобальної демографії, провів дослідження про те, до яких країн у 2023 році найрідше подорожують туристи. На основі даних про туристичні прибуття за допандемійний 2019 рік, поточну статистику прибуття за перше півріччя 2023 року та кількість бронювань авіаквитків, експерти спрогнозували турпотік у зазначені країни у 2023 році.

Як пояснюють аналітики, напрямки, що увійшли до ТОП-10, приймають мало туристів з різних причин: від того, що вони розташовані у важкодоступних куточках світу, до того, що вони надто малі, щоб вмістити велику кількість гостей.

10. Гвінея-Бісау, Африка

Невелика західноафриканська країна Гвінея-Бісау затиснута між Сенегалом та Гвінеєю на березі Атлантичного океану. Природа маленької країни чарівна, включаючи Біджагос архіпелаг з 80 островами, де можна пограти в Робінзона Крузо і насолодитися мрійливими білими пляжами на самоті. І все це поряд з мангровими лісами з великою кількістю дикої природи. Не дивно, що цей райський куточок оголошено біосферним заповідником ЮНЕСКО.

До острівного світу також входить національний парк Оранго, де, якщо вам пощастить, ви навіть зможете побачити морських бегемотів. Згідно з дослідженням, цього року Гвінею-Бісау відвідають не більше ніж 52 000 осіб.

9. Коморські острови

Крихітний (одна з найменших країн світу) архіпелаг Коморських островів належить до африканського континенту, але розташований на його східній стороні, навпроти північного Мозамбіку і на північ від Мадагаскару. Однією з визначних пам’яток островів є місто Мороні, де можна подивитися мечеть, будівлю парламенту та мавзолей.

Однак найбільш захоплююче заняття – екскурсія до вулкана Картала, що діє. Є своя причина приїхати на Комори і в дайверів: місцевий морський парк Мохелі – це рай, де, серед іншого, можна побачити горбатих китів та акул! Цього року, за прогнозами, острівна держава прийме не більше 45 тис. туристів.

8. Сан-Томе та Принсіпі

Сан-Томе та Принсіпі, розташовані в Гвінейській затоці біля західного узбережжя Африки, вважаються прихованим райським островом Африки. Також одна з найменших країн світу. Білі пальмові пляжі та дикі джунглі – це те, чим приваблює цей шматочок суші.

Місцевий релакс – білі пляжі. З визначних пам’яток — крута скеля Піко-Као-Гранде, що височіє над джунглями на 663 м і найвища гора острова Піко Сан-Томе заввишки 2024 м. Прогноз туропотоку на цей рік – 35 тис. туристів.

7. Соломонові острови

Щоб потрапити сюди, спочатку потрібно прилетіти до Брісбена (Австралія), оскільки тільки з цього аеропорту є прямі рейси на Соломонові острови. Однак зусилля того варті: на Соломонових островах дуже мальовнича природа. Можна піднятися на край кратера сплячого вулкану Тепаламенгуту на острові Коломбангара або на найвищу гору Веве заввишки 1768 метрів. Маршрут до вершин наповнений пригодами через пальмові гаї.

Ну а любителям підводного плавання відкриються захоплюючі краєвиди на затонулі кораблі. Цього року турпотік на Соломонові острови не перевищить 29 тис. осіб.

6. Монтсеррат

Острів на Малих Антильських островах у Карибському морі з населенням менше ніж 5000 осіб. Довжина острова лише 16 км, а ширина максимум 10 км. Окрім чудових пляжів Монтсеррат є будинком для трьох вулканічних масивів, що робить його привабливим місцем для туристів.

Через вулканічну активність на острові є навіть так звані «сучасні Помпеї» – колишня столиця Плімут була зруйнована виверженнями вулканів у середині 1990-х років і тепер є просто місто-примарою. Прогноз щодо турпотоку на цей рік – 19 тис. осіб.

5. Мікронезія

Мікронезія – одна з найменших у світі держав. Ця острівна держава складається з чотирьох штатів – Понпеї, Яп, Косрае та Чуук, але шанс, що жителі (розмовляють багатьма своїми острівними мовами крім англійської) колись дізнаються один одного, невеликий: штати зі столицею Палікіром розкидані на 600 островах із загальною береговою лінією близько 6000 км. Дістатись туди, відповідно, проблематично – потрапити на острів Яп можна тільки через острови Гуам або Палау.

Як і багато інших островів, Яп — рай для підводного плавання і дайвінгу: він своїми схилами-мантами, які спаровуються біля острова в лютому, але їх також можна побачити в решту пори року. Очевидно, що крім дайвінгу туристів чекають широкі пляжі для відпочинку і відокремлені бухти. Все, що потрібне для відчуття самотності у світі. Турпотік – лише 18 тис. туристів на рік.

4. Кірибаті

Це ще одна острівна держава в Тихому океані, що складається з 32 атолів та одного коралового острова. Подорож у Кірибаті рекомендується лише людям з великою кількістю часу та терпіння — вона завжди проходить через Фіджі, до якої теж треба ще зуміти дістатися.

Гордість Кірибаті – острів Кірітіматі, який також відомий як «Острів Різдва». Завдяки своїм природним заповідникам це місце мрії для любителів природи, які, серед іншого, можуть побачити морських черепах, багатий підводний світ і різних птахів. Через складність логістики на Кірибаті цього року чекають не більше ніж 12 тис. туристів.

До речі, з Кірибаті пов’язана одна кумедна та повчальна історія часів «ковіду».

3. Ніуе

Ще один райський острів у Тихому океані, прозваний «Скеля Полінезії». Кораловий острів за 2400 кілометрів від Нової Зеландії. Жодних чартерів: з Окленда один або два рази на тиждень прямий рейс і все.

Для поїздки в Ніуе вистачить тижня: у столиці Алофі можна дізнатися захоплюючу історію острова, а в містечку Опаахі гіди розкажуть про те, як і чим був наляканий капітан Кук під час своєї другої спроби висадитися на острові. Звичайно, в Ніуе є і чудові пляжі, і ідеальні місця для підводного плавання. І дуже мало туристів: не більше ніж 10 тис. осіб на рік.

2. Маршаллові острови

Маршаллові Острови — ще одна острівна держава серед Тихого океану і одна з найменших країн світу. Сюди треба їхати за крутим дайвінгом: досвідчені дайвери можуть поринути на глибину до 40 метрів, де їх зустрінуть барвисті косяки риб, приголомшливі коралові рифи або кораблі, що затонули.

Наприклад, “Нагато”, японський флагман, з якого колись був відданий наказ атакувати Перл-Харбор, затонув у місцевого атола Бікіні. Увага кожному туристу однозначно забезпечено: цього року острови відвідають не більше 6 тис. іноземних гостей.

1. Тувалу, Тихий океан

Ось вона, згідно з дослідженнями, найменш відвідувана країна в 2023 році: Тувалу, ще одна острівна держава в Тихому океані, в якій цього року відвідають не більше 4000 іноземних туристів. Тувалу – четверта у списку найкрихітніших країн світу.

Але на всіх, хто готовий витратити багато часу і грошей, щоб дістатися сюди, чекає маленький рай і всі пляжі мрії, на яких немає нікого. Тувалу також ідеально підходить для дайвінгу і підводного плавання, в тому числі в морській зоні Фунафуті площею 33 км км, повної рифів, лагун і острівців.