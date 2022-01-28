Російського туриста в Єгипті закидали камінням, мало не вбивши

Скандал із російським туристом розгорається в Каїрі – «широко відомого у вузьких колах» фотографа Арсенія Котова закидали камінням та затримали у Каїрі. Причиною стала зйомка у «місті сміттярів», пише “Турпром”.

Як розповів сам постраждалий у своєму Instagram, у «гнилому місті» на нього напали місцеві жителі. «Іду я по гірці, нікого не чіпаю, як до мене підбігає мужик і хапає за фотоапарат і починає дико волати арабською, розмахуючи кулаками. Я намагаюся його заспокоїти, говорю що з Росії, турист. Але він наполегливо тримає мене за фотоапарат і рюкзак і тягне вбік. Намагаюся вирвати фотоапарат, але він б’є мене по обличчю, падаю на землю, він розмахується камерою, бажаючи розбити, доводиться прийняти бій на чужій землі… Він падає, нарешті відпустивши камеру. Переходжу на задушливий зверху, він волає і намагається взяти камінь, але я йому заважаю, продовжую задушливий, але підбігають троє його друзів, я раптово опиняюся на землі вниз обличчям і в потилицю летить камінь. Дезорієнтований, стою біля напівзруйнованої стіни на краю схилу, ухиляюся від наступного каменю», – мальовничає описує постраждалий. У результаті йому все ж таки вдалося втекти, але на цьому пригоди туриста, як випливає з нового посту, не скінчилися.

«Мене тримають у поліцейській дільниці Manshee Noser у Каїрі», – повідомив передплатникам турист. Він додав, що “після безсонної ночі, зі струсом мозку, мною хоче зайнятися public security через фотографії “гнилого району” і закликав своїх читачів “будь ласка зателефонуйте в МЗС РФ і розкажіть про ситуацію”, додавши, що посольство після 5 дзвінків не виявило жодної допомоги.

У поліції з’ясувалося, що місцевий житель напав на фотографа, подумавши, що той знімає його дружину. У результаті ситуація «прогриміла» у ЗМІ, зокрема про ситуацію написала Russia Today. ЗМІ стверджують, що фотографу виїхали на допомогу співробітники російського консульського відділу.