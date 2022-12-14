10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Каїр, Єгипет

Каїр — місто-легенда, і він дуже сильно контрастує з єгипетськими курортами щодо відпочинку. По-перше, це одне з найнебезпечніших міст світу для жінок.

Паттайя, Таїланд

Місцеві їдять усі з великою кількістю спецій, які вбивають усі небезпечні бактерії. Однак туристи обходяться без них. В результаті вони часто одержують харчові отруєння. Щоб бути у безпеці, їжте, як місцеві жителі.

Йоганнесбург, Південна Африка

Якщо ви білий, вам краще подорожувати машиною або таксі.

У кращому випадку люди будуть дивитися на вас на вулицях. Тут мало хто ходить пішки. Подивіться фото – вулиці порожні.

Тіхуана, Мексика

Це місто знаходиться на кордоні США та Мексики, тому є популярним місцем для жителів США, які хочуть провести вихідні по-справжньому по-мексиканськи.

Мумбаї, Індія

Кожен турист, який приїжджає до Мумбая, завжди оточений натовпом жебраків, які бачать у них ходячі гаманці.

Деякі навіть прикидаються йогами чи «просвітленими», щоб щось вкрасти.

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Санта-Тереза, один із центральних районів міста, дуже небезпечний, хоч і не виглядає так. Вам не слід показувати тут свій телефон або камеру, оскільки вас можуть атакувати.

Дубай, ОАЕ

Хоча Дубай здається більш вестернізованим, ніж інші мусульманські міста, ви все одно повинні пам’ятати про дрес-код, якщо ви жінка.

Каракас, Венесуела

Каракас – найнебезпечніше місто у світі для відвідування.

Столиця Венесуели продовжує стикатися з епідемією насильства, частково через погане політичне та економічне середовище для мешканців.

Сан-Хуан, Пуерто-Рико

Борючись з економічною кризою, викликаною ураганом «Марія», що обрушився на американську співдружність Пуерто-Рико, Сан-Хуан увійшов до списку 50 найнебезпечніших міст світу у 2017 році.

Барселона, Іспанія

Барселона – відома столиця кишенькових злодіїв. Їх тут тисячі, і вони дуже вправні. За Барселоною слідують Рим, Прага та Париж.