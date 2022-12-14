Всі розділи
ГоловнаБразилія10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів
БразиліяЄгипетІндія

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Каїр, Єгипет

Каїр — місто-легенда, і він дуже сильно контрастує з єгипетськими курортами щодо відпочинку. По-перше, це одне з найнебезпечніших міст світу для жінок.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Паттайя, Таїланд

Місцеві їдять усі з великою кількістю спецій, які вбивають усі небезпечні бактерії. Однак туристи обходяться без них. В результаті вони часто одержують харчові отруєння. Щоб бути у безпеці, їжте, як місцеві жителі.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Йоганнесбург, Південна Африка

Якщо ви білий, вам краще подорожувати машиною або таксі.

У кращому випадку люди будуть дивитися на вас на вулицях. Тут мало хто ходить пішки. Подивіться фото – вулиці порожні.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Тіхуана, Мексика

Це місто знаходиться на кордоні США та Мексики, тому є популярним місцем для жителів США, які хочуть провести вихідні по-справжньому по-мексиканськи.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Мумбаї, Індія

Кожен турист, який приїжджає до Мумбая, завжди оточений натовпом жебраків, які бачать у них ходячі гаманці.

Деякі навіть прикидаються йогами чи «просвітленими», щоб щось вкрасти.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Санта-Тереза, один із центральних районів міста, дуже небезпечний, хоч і не виглядає так. Вам не слід показувати тут свій телефон або камеру, оскільки вас можуть атакувати.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Дубай, ОАЕ

Хоча Дубай здається більш вестернізованим, ніж інші мусульманські міста, ви все одно повинні пам’ятати про дрес-код, якщо ви жінка.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Каракас, Венесуела

Каракас – найнебезпечніше місто у світі для відвідування.

Столиця Венесуели продовжує стикатися з епідемією насильства, частково через погане політичне та економічне середовище для мешканців.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Сан-Хуан, Пуерто-Рико

Борючись з економічною кризою, викликаною ураганом «Марія», що обрушився на американську співдружність Пуерто-Рико, Сан-Хуан увійшов до списку 50 найнебезпечніших міст світу у 2017 році.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Барселона, Іспанія

Барселона – відома столиця кишенькових злодіїв. Їх тут тисячі, і вони дуже вправні. За Барселоною слідують Рим, Прага та Париж.

10 популярних міст, які можуть бути небезпечними для туристів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Схожі новини

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяCOVID Travel NewsLifeStyleУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамсанкціїАвіаперельотикурйозаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму