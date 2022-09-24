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У Єгипті у пірамід Dior покаже туристам нову модну колекцію: стали відомі деталі шоу

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті у пірамід Dior покаже туристам нову модну колекцію: стали відомі деталі шоу

Любителі високої моди зможуть у грудні цього року насолодитися не лише відпочинком у Єгипті, а й ексклюзивним модним шоу. Виставку чоловічої передосінньої колекції Dior вперше буде організовано у Пірамідах Гізи в Єгипті. “Привезе” її туди міжнародний дизайнер Кім Джонс, який виступає організатором шоу.

Подробиці такі — очікується, що колекцію буде представлено 3 грудня на тлі пірамід Гізи в Каїрі. Як нагадали єгипетські ЗМІ, колекція французького будинку високої моди весни 2004 року, розроблена Джоном Гальяно, вже була присвячена Єгипту як дані поваги культурі Стародавнього Єгипту. Однак Dior уперше представить своє шоу в самому Єгипті — раніше воно було представлене в Італії, Греції, Іспанії, Південній Кореї, Китаї, Великій Британії та США.

Як додав генеральний директор ETPB Амр Аль-Каді, Єгипет зумів себе відрекламувати як місце проведення великих шоу. Парад фараонів і відкриття Алеї Сфінксів у Луксорі, за його словами, дуже позитивно вплинули на туризм у Єгипті, довівши дві важливі речі: що Єгипет є безпечною країною, і держава вміє безпечно організовувати великі заходи. «З того часу ми отримали багато запитів на організацію різних заходів в археологічних місцях та музеях Єгипту», – заявив він. Одним із них і стане модне шоу.

До речі також показ мод у Єгипті планував провести італійський дизайнер Stefano Ricci – один із найдорожчих брендів у Європі. Проведення його було заплановано перед храмом Хатшепсут у Луксорі у березні, але на даний момент перенесено на жовтень.

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