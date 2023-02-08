У Єгипті розповіли про три землетруси з початку року: трясло Каїр та Хургаду

Інформація про землетрус у Туреччині серйозно стривожила владу, населення та туристів у Єгипті. Згідно з заявами єгипетських ЗМІ, слабкі поштовхи як відлуння удару по Туреччині в понеділок 6 лютого відчувалися і в Каїрі, і в деяких інших провінціях, включаючи курортний Шарм-ель-Шейх. Новина тим більше турбує місцева влада, що в Єгипті з початку року вже нарахували три землетруси, поки невеликих і не настільки руйнівних, проте вони цілком відчутно трусили Каїр і Хургаду. Але, як свідчить багатовіковий досвід, при сильному сейсмічному ударі в Середземномор’ї Єгипет запросто може опинитися в зоні високого ризику.

Згідно із заявою, у понеділок землетрус відчули жителі Великого Каїру та мухафази Дельта. І це вже третій землетрус у Єгипті з нового року. У п’ятницю, 4 лютого, невеликий поштовх відчули жителі та туристи Хургади, проте він, ймовірно, був надто слабким, щоб їх стривожити. ЗМІ також стверджують, що минулої середи, 25 січня, стався і землетрус магнітудою 6 за Ріхтером, який відчува на собі велика кількість жителів Великого Каїру, проте він тривав кілька секунд. Сталося воно біля північних берегів Єгипту під Середземним морем.

Єгипетські ЗМІ нагадують, що з початку 2023 року «трусить» у різних точках світу — це і США, і острови Тихого океану, і Папуа — Нова Гвінея, і Китай. Але найзагрозливіший регіон — це, звичайно, Середземномор’я.

Довідка: «історичний досвід» землетрусів для Єгипту відносно новий час веде звіт з 1859 року. Тоді страшний землетрус 12 жовтня — сила якого в епіцентрі сягала 8.3 бала, як стверджують джерела — «прокотилося» по всьому Середземномор’ю. На острові Кріт, де знаходився епіцентр, наслідки були страшними, відчувалося воно від Італії до Близького Сходу і Північної Африки. Під ударом опинився і Каїр — так було зруйновано будинки, у каналах утворилися завали, загинуло не менше 10 людей — ймовірно, значно більше, але статистика недоступна. Також постраждали Олександрія та інші поселення на узбережжі.

Майже через століття, у вересні 1959 року зафіксовано Олександрійський землетрус, силою 6.3 бали, було зруйновано майже 500 будинків, нарахували 18 загиблих та близько 30 постраждалих. Далі у 1969 році «тряхануло» Шарм-ель-Шейх. Наступне сейсмічне лихо сталося вже практично в наш час, 1992 року, так званий землетрус у Дахшурі або Каїрський землетрус. Потужність становила 5.8 бала, проте основні руйнування припали на густонаселені передмістя Каїру та сусідні провінції. У результаті — 561 загиблий та понад 12 тис. постраждалих.

Отже, загалом Єгипту є про що турбуватися. Сам Каїр розташований в зоні розломів, як і Анталія. До речі, улюблене нашими туристами Червоне море також вважається сейсмонебезпечною зоною.