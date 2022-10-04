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ЄгипетТуризм

Підраховано скільки українських туристів втратила Хургада

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Підраховано скільки українських туристів втратила Хургада

Приблизно 1.6 млн туристів не дорахувалися цього року єгипетські курорти лише через один ринок. Саме стільки українських туристів втратила Хургада у зв’язку з початком Російського вторгення та зупинкою рейсів. Про це заявив Абу Алі, голова відділу туристичних інвестицій у Хургаді. Британський ринок також не те, щоб повністю виправдали очікування єгиптян.

«Курорти Червоного моря цього року втратили близько 1,6 млн. українців», – заявив він. Зазначимо, що український ринок за часів закриття Єгипту для російських туристів через теракт над Сінаєм на борту Метроджету в 2015 році був серед провідних. Абу Алі також додав, що у Хургаді сподівалися, що російський туризм компенсує зниження турпотоку після того, як Єгипет повністю «перевідкрили» для росіян, але через авіасанкції та інші обставини цього так і не сталося.

З європейських ринків найбільше розчарували Єгипет англійці: британський ринок також не досягає очікуваної кількості туристів. Експерт закликав Міністерство туризму втрутитися та активізувати рекламні кампанії, «щоб повернутися до раніше досягнутих цифр, які були до поширення коронавірусу».

А ось німці та інші європейці експерта з Хургади порадували. Західноєвропейський туристичний ринок є основою туристичного руху на Червоному морі, особливо ринок Німеччини. Число туристів звідти не зменшується, а збільшується, на додаток до присутності туристичного руху з низки східноєвропейських країн», – зазначив Алі.

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