Підраховано скільки українських туристів втратила Хургада

Приблизно 1.6 млн туристів не дорахувалися цього року єгипетські курорти лише через один ринок. Саме стільки українських туристів втратила Хургада у зв’язку з початком Російського вторгення та зупинкою рейсів. Про це заявив Абу Алі, голова відділу туристичних інвестицій у Хургаді. Британський ринок також не те, щоб повністю виправдали очікування єгиптян.

«Курорти Червоного моря цього року втратили близько 1,6 млн. українців», – заявив він. Зазначимо, що український ринок за часів закриття Єгипту для російських туристів через теракт над Сінаєм на борту Метроджету в 2015 році був серед провідних. Абу Алі також додав, що у Хургаді сподівалися, що російський туризм компенсує зниження турпотоку після того, як Єгипет повністю «перевідкрили» для росіян, але через авіасанкції та інші обставини цього так і не сталося.

З європейських ринків найбільше розчарували Єгипет англійці: британський ринок також не досягає очікуваної кількості туристів. Експерт закликав Міністерство туризму втрутитися та активізувати рекламні кампанії, «щоб повернутися до раніше досягнутих цифр, які були до поширення коронавірусу».

А ось німці та інші європейці експерта з Хургади порадували. Західноєвропейський туристичний ринок є основою туристичного руху на Червоному морі, особливо ринок Німеччини. Число туристів звідти не зменшується, а збільшується, на додаток до присутності туристичного руху з низки східноєвропейських країн», – зазначив Алі.