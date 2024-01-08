На пляжі Єгипетського курорта повернулася гігантська акула: туристи роблять фото

У прибережних водах курортної Хургади знову помічено акулу. Однак цього разу йдеться не про кровожерливий вид хижака, а про представника китових, якого раніше туристи вже бачили біля берегів курортного міста. Тепер акула повернула і стала об’єктом фотознімків відпочиваючих.

Як відзначило єгипетське видання El Watan News, дивовижна подія сталася на пляжах Хургади: морський велетень вагою 30 тонн і завдовжки до 12 метрів приплив до берегів курортного міста, чим порадував туристів. Доктор Махмуд Моаті з Інституту морських наук у Хургаді зазначив, що ця подія не дивна, адже чистота морського середовища у Червоному морі створює ідеальні умови для повернення цієї унікальної акули. Експерт підкреслив, що незважаючи на значні розміри, ця акула не агресивна і не небезпечна для людей: у неї немає зубів і вважає за краще харчуватися дрібною рибою та водоростями.

Бахлул – так називають морського гіганта в Єгипті – став справжньою зіркою завдяки тому, що охоче плаває з дайверами та «позує» для їхніх камер. Вони фотографують себе на тлі особини та публікують знімки у соціальних мережах. Це приваблює нових і нових мандрівників у Хургаду, які, спантеличившись ефектними знімками колег, поспішають приїхати на курорт.

Довідка: На думку експертів, цей пасивно і повільно рухаючий вид, з’явився приблизно 60 млн років тому. Незважаючи на свої значні розміри і величезний рот, риба, подібно до кита, в основному харчується планктоном, мікроскопічною флорою, дрібними тваринами та рибою. Втім, незважаючи на те, що китові акули вважаються мирними, були випадки, коли туристи отримували травми від ударів їхніх хвостів, коли намагалися втримати гіганта або завдати їй болю.