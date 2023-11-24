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У Єгипті запустили нову екскурсію на байках у старовинне місто-примару неподалік Хургади

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Єгипті запустили нову екскурсію на байках у старовинне місто-примара неподалік Хургади

У Єгипті вкотре продемонстрували здатність зробити визначну пам’ятку, що приваблює туристів, з чого завгодно. Як повідомляє єгипетське видання Egypt Independent, у Хургаді запустили нову екскурсію на байках у «старовинне місто-привид» розташоване поряд із Сафагою.

Щоправда, «старовинне» місто налічує не більше ста років — «містом-примарою» стало колишнє шахтарське селище, де видобували фосфати — село Умм аль-Хувайт. Причому перше шахтарське село в Єгипті закрили ще лише на початку 2000-х, робітники та мешканці покинули селище після припинення видобутку фосфоритної руди, закриття та ліквідації підприємства.

Втім, тут є все, що приваблює туристів — любителів гірського сафарі та «покатушок». Їм пропонують екскурсії в тунелі, шахти та печери, де видобували фосфати, сходження на мінарет занедбаної мечеті, а також спостереження заходу сонця і сходу сонця, вивчення зірок і планет вночі, і заодно туристичну екскурсію «містом примарою».

«Історія Умм Аль-Хувейт, яка колись закінчилася з видобутком фосфатів, ліквідацією компанії та виселенням робітників, тепер набуває нового життя завдяки сафарі-туризму», – додають у єгипетських ЗМІ.

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