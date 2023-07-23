Всі розділи
ГоловнаЄгипетНазвано реальні ціни на готелі «all inclusive» на всіх популярних курорт
ЄгипетІспаніяТуреччина

Названо реальні ціни на готелі «all inclusive» на всіх популярних курорт

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Названо найдешевші курорти для відпочинку за системою All Inclusive, і це не Анталія
Реальні ціни на готелі Все включено на всіх популярних курортах представили експерти сайту usdiscountoff.com, що спеціалізується на дешевих турах.
Два перші місця в Топ-3 зайняла Туреччина, а ось Єгипет насилу увійшов до десятки, причому лише одним курортом. Також представлені Іспанія, Марокко та Греція.
На першому місці опинився курорт Аланія в Туреччині, де середня ціна на людину за тиждень становить 863 фунти стерлінгів (тобто трохи більше 40 тис. грн.), На другому – Кушадаси – 977 фунтів або 46 тис. грн. До списку також потрапив турецький Мармаріс – з результатом 1040 фунтів або 49 тис. грн. Єгипетський Шарм-ель-Шейх замикає десятку з результатом 1293 фунти або більше 61 тис. грн.
Цілком список топ-10 курортів з найдешевшими готелями виглядає так:
  1. Аланія (Туреччина)
  2. Кушадаси (Туреччина)
  3. Бенідорм (Іспанія)
  4. Марракеш (Марокко)
  5. Мармаріс (Туреччина)
  6. Канарські острови (Іспанія)
  7. Тенеріфе (Іспанія)
  8. Лансароте (Іспанія)
  9. Кріт (Греція)
  10. Шарм-ель-Шейх (Єгипет)
Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

У Туреччині готелі на All Inclusive подорожчають ще більше з однієї причини

Готелі
Готелі в Туреччині на All Inclusive подорожчають ще більше...

Туристам розкрили реалії Ultra та All Inclusive у готелях Туреччини

Готелі
Детальна відповідь на запитання, чи варто переплачувати 200-300$ заради...

Грузія планує переманити туристів з Туреччини за допомогою All Inclusive

Грузія
Грузія вирішила позмагатися із сусідньою Туреччиною за увагу туристів...

У Європі з’явився новий тренд у подорожах на літо-2023

Велика Британія
У Європі росте тренд на «все включено», і навіть...

Опубліковано список найкращих готелів Туреччини

Готелі
Найкращі готелі Туреччини вибрав на основі відгуків всіх туристів...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму