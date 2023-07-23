Названо реальні ціни на готелі «all inclusive» на всіх популярних курорт

Реальні ціни на готелі Все включено на всіх популярних курортах представили експерти сайту usdiscountoff.com, що спеціалізується на дешевих турах.
Два перші місця в Топ-3 зайняла Туреччина, а ось Єгипет насилу увійшов до десятки, причому лише одним курортом. Також представлені Іспанія, Марокко та Греція.
На першому місці опинився курорт Аланія в Туреччині, де середня ціна на людину за тиждень становить 863 фунти стерлінгів (тобто трохи більше 40 тис. грн.), На другому – Кушадаси – 977 фунтів або 46 тис. грн. До списку також потрапив турецький Мармаріс – з результатом 1040 фунтів або 49 тис. грн. Єгипетський Шарм-ель-Шейх замикає десятку з результатом 1293 фунти або більше 61 тис. грн.
Цілком список топ-10 курортів з найдешевшими готелями виглядає так:
- Аланія (Туреччина)
- Кушадаси (Туреччина)
- Бенідорм (Іспанія)
- Марракеш (Марокко)
- Мармаріс (Туреччина)
- Канарські острови (Іспанія)
- Тенеріфе (Іспанія)
- Лансароте (Іспанія)
- Кріт (Греція)
- Шарм-ель-Шейх (Єгипет)