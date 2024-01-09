У Туреччині по-новому запрацює система “Все включено”: Готелі перейдуть до 3-рівневої системи

У Туреччині зміниться система “все включено”: готелі перейдуть до 3-рівневої системи All inclusive, що включає низький, середній та високий рівень. Про це заявив Каана Кавалоглу, президент Середземноморської туристичної асоціації готельєрів та операторів.

За його словами, з метою на 2024 рік заявлено, що система “все включено” “має бути пом’якшеною”.

“Треба буде повернутися трохи назад. Ми також працювали над цим, коли планували систему “все включено” як низький, середній та високий рівень за доходами готелів. Тепер ми встановимо стандарт для цієї системи”, – запевнив він.

Повідомляється, що це явно не станеться найближчими роками. Галузь має зайнятися “налагодженням та балансуванням”, заявив експерт. Тим більше, що “на п’яти” будь-якої миті можуть наступити конкуренти – та ж Іспанія, яку Туреччина обігнала “за рахунок інновацій об’єктів”.

При цьому Кавалоглу закликав готельєрів бути реалістами і не розраховувати надто сильно на сезон 2024-го.

“Нам доведеться робити дуже стримані кроки, не втративши в новому сезоні своєї цінової та сервісної переваги”, – наголосив він.