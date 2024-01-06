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У Туреччині зміниться система «Все включено»: готелі перейдуть до 3-рівневої системи «All Inclusive»

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У Туреччині зміниться система «Все включено»: готелі перейдуть до 3-рівневої системи «All Inclusive»

У Туреччині зміниться система «Все включено»: готелі перейдуть до 3-рівневої системи «All Inclusive», що включає низький, середній та високий рівень. Про це заявив Каан Кавалоглу, президент Середземноморської туристичної асоціації готельєрів та операторів. Однак навряд чи такі зміни трапляться незабаром.

За його словами, з метою на 2024 рік заявлено, що система «все включено» «має бути пом’якшеною». Він пояснив, що кілька хороших сезонів поспіль у Туреччині система стала «жорсткою» і «деяких речей до неї додали занадто багато. «Треба буде повернутися трохи назад. Ми також працювали над цим, коли планували систему «все включено» як низький, середній і високий рівень доходів готелів. Тепер ми встановимо стандарт для цієї системи», – запевнив він.

Втім, це явно не станеться найближчими роками. У них галузь має зайнятися «налагодженням та балансуванням», заявив експерт. Тим більше, що «на п’яти» будь-якої миті можуть наступити конкуренти — та ж Іспанія, яку Туреччина випередила «за рахунок інновацій наших об’єктів».

При цьому пан Кавалоглу закликав готельєрів бути реалістами і не розраховувати надто сильно на сезон 2024. «Нам доведеться робити дуже стримані кроки, не втративши в новому сезоні своєї цінової та сервісної переваги», – наголосив він.

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