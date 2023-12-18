“Все включено” збережеться в готелях Туреччини у 2024 році

Посол Туреччини заявив про збереження формату “Все включено” у готелях країни у 2024 році.

Він зазначив, що Туреччину, де є різні типи розміщення, відвідує дуже багато туристів. Як зазначив дипломат, формат “Все включено” є одним із цих типів.

“Я впевнений, що готелі, які надають формат розміщення на кшталт “Все включено”, продовжать це робити наступного року. Будуть можливості для такого типу розміщення”, – сказав Посол, коментуючи ініціативу щодо можливого перегляду цього формату.

Раніше президент Асоціації туристичних готельєрів та операторів Середземномор’я (АКТОБ) Каан Кавалоглу запропонував частково переглянути формат “Все включено”. Він запропонував розглянути формат “Плати у міру використання”.