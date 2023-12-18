У Німеччині закликали Туреччину змінити систему “все включено”, прибравши з неї зайве: гендиректор німецько-турецького туроператора Bentour Деніз Угур знову запропонував її переглянути, “щоб готелі Туреччини могли зберегти свою конкурентну перевагу в умовах зростання цін”. Доводить він це тим, що багато гостей, які працюють за системою «все включено», не хочуть платити за речі, які вони не використовують, тому в рамках системи «все включено» слід створювати різні варіанти.

Втім інші туроператори, у тому числі керівництво «німецького» Coral Travel, а також Schauinsland Reisen, ANEX Tour та Pro Guest Touristik Marketing не вважають такий підхід реалістичним. Проте тренд серед німців справді намічається. Зокрема, Андреас Рюттгерс, керівник відділу туризму Schauinsland Reisen, пояснив, що на даний момент виділяються три тенденції, Рюттгерс сказав: «Це «класичне все включено», розширене «все включено» з додатковими та преміальними пропозиціями та дешевше «все включено» у 3-х та 4-зіркових готелях. Але все більше й більше людей платять лише за номер чи лише сніданки.

У результаті, туристів запропонували не заплутувати введенням «пакетних» версій «все включено» та додаватися до «класичних пропозицій». Як додав менеджер зі зв’язків із клієнтами ANEX Tour Демір Карачайли: «Тенденція явно спрямована до ультра все включено і якості, а, отже, до вищих цін. Такі вимоги, як виключення алкоголю із системи «все включено» або обмеження пропозиції «шведського столу», нереалістичні», – наголосив він.