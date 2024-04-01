У Єгипті внесуть зміни до системи “все включено”

Готелі Єгипту не планують відмовлятися від системи “все включено”, але до неї буде внесено зміни.

“Формат “все включено” відмінно підходить для сімей з дітьми, яким подобається сидіти біля басейну, користуватися шведським столом у будь-який час. Рішення залишається за готелями, і вони продовжують використовувати систему “все включено”, але з невеликими змінами”, – сказав голова управління з туризму Єгипту (ETA) Амр Елькаді.

За його словами, багато єгипетських готелів, крім класичного шведського столу, додали для відвідувачів опцію відвідування ресторанів A la carte. “Ти можеш або відвідати шведський стіл, або вибрати в готелі ресторан, наприклад, італійський, китайський, за який ти також не доплачуватимеш”, – уточнив він.

Співрозмовник агентства звернув увагу, що такий формат харчування у готелях допомагає скоротити кількість харчових відходів та вирішити головну проблему шведського столу.

“В арабській мові ми називаємо це “харам” (з арабської – “заборона”). Погано для всього людства, коли одні люди страждають і вмирають від голоду, а інші викидають їжу”, – сказав Елькаді.

У грудні минулого року голова Асоціації готельєрів та менеджерів Середземномор’я Каан Кавалоглу запропонував відмовитися від системи “все включено” та перейти на варіант, коли туристи обирають тільки ті опції, які їм потрібні – наприклад, відмовившись від алкоголю. З такими пропозиціями регулярно виступають ті чи інші представники туріндустрії.