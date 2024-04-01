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У Єгипті внесуть зміни до системи “все включено”

Панасюк Олексій
Панасюк Олексій
У Єгипті внесуть зміни до системи
Photo by XAVIER PHOTOGRAPHY on Unsplash

Готелі Єгипту не планують відмовлятися від системи “все включено”, але до неї буде внесено зміни.

“Формат “все включено” відмінно підходить для сімей з дітьми, яким подобається сидіти біля басейну, користуватися шведським столом у будь-який час. Рішення залишається за готелями, і вони продовжують використовувати систему “все включено”, але з невеликими змінами”, – сказав голова управління з туризму Єгипту (ETA) Амр Елькаді.

За його словами, багато єгипетських готелів, крім класичного шведського столу, додали для відвідувачів опцію відвідування ресторанів A la carte. “Ти можеш або відвідати шведський стіл, або вибрати в готелі ресторан, наприклад, італійський, китайський, за який ти також не доплачуватимеш”, – уточнив він.

Співрозмовник агентства звернув увагу, що такий формат харчування у готелях допомагає скоротити кількість харчових відходів та вирішити головну проблему шведського столу.

“В арабській мові ми називаємо це “харам” (з арабської – “заборона”). Погано для всього людства, коли одні люди страждають і вмирають від голоду, а інші викидають їжу”, – сказав Елькаді.

У грудні минулого року голова Асоціації готельєрів та менеджерів Середземномор’я Каан Кавалоглу запропонував відмовитися від системи “все включено” та перейти на варіант, коли туристи обирають тільки ті опції, які їм потрібні – наприклад, відмовившись від алкоголю. З такими пропозиціями регулярно виступають ті чи інші представники туріндустрії.

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