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Всюди німці та поляки, росіян більше немає: Єгипетські курорти прозвітували про прибуття рейсів з туристами

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Хургада чи Шарм-ель-Шейх: який курорт Єгипту – найкращий

Тепер німці та поляки «заправляють» на популярних єгипетських курортах, а росіян практично немає. Така інформація послідувала з нещодавнього звіту про прибуття літаків з туристами в аеропорти Хургади та Марса-Алам, згідно з Cairo24.

Російські туристи помітно здали позиції на курортах Єгипту, в готелях практично не чути російську мову, хоча Хургада – найпопулярніший курорт Єгипту у росіян. Їх місце на обох курортах Червоного моря посіли відпочиваючі з Німеччини та Польщі.

Так, минулої неділі два аеропорти прийняли близько 28 тис. туристів різних національностей, які прибули 134 рейсами з різних аеропортів світу. При цьому здебільшого літаки прилітали з Європи.

Лише міжнародний аеропорт Марса-Алам 7 травня прийняв близько 4 тис. туристів на 24 європейських рейсах. А за поточний тиждень кількість міжнародних рейсів становитиме 128.

Для розуміння: у неділю у повітряній гавані приземлилися п’ять літаків із Чехії, по шість — з Польщі та Італії, три — з Німеччини, два внутрішні — з Каїру, по одному зі Швейцарії та Бельгії. При цьому, згідно з щотижневим звітом, більшість прибулих — німці. Друге місце у поляків, третє – у чехів, четверте – у італійців.

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